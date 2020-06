Un delegado sindical demanda a Divalterra por ocultarle información y le reclama 1.000 euros por los "transtornos" generados por la opacidad

Arsenio Vergara, delegado sindical de USO en Divalterra, se ha cansado de no recibir información sobre la empresa y sus trabajadores y ha decidido pasar a la acción. El sindicalista ha demandado a la empresa de la Diputación de Valencia que gestiona los brigadistas ante un juzgado de lo Social. El acto de conciliación se celebrará el próximo 20 de julio por una posible vulneración de los derechos fundamentales, en concreto el de libertad sindical.

En su demanda, el delegado sindical, que también acusa al comité de empresa de no ayudarle, reclama que se condene a Divalterra a facilitar toda la información y documentación que se recoge en el art. 64 del ET de forma cierta, puntual y verídica, "para que de esta forma no se siga trasgrediendo el derecho como miembro del comité de empresa y delegado sindical, pues con dicha trasgresión se está también atacando el derecho de todos los trabajadores que dieron su voto a la candidatura del demandante, además del derecho de todos los afiliados a su sección sindical".

En ese sentido, Vergara también reclama a la empresa pública 1.000 euros "en concepto de indemnización por los trastornos y gastos ocasionados por la falta de entrega de la información y documentación reseñada ya desde el año 2018, al haberse visto obligada en numerosas ocasiones a acudir a la Inspección de Trabajo, hablar con el Inspector actuante, y demás actuaciones".

El demandante ha acudido a la Inspección de Trabajo para que por la empresa se le facilite la información y documentación, aún así, señala que "la actitud habitual de la empresa es la omisión total y completa de cualquier entrega de información o documentación". "Esta respuesta empresarial no se ajusta a derecho por venir a atentar y limitar el derecho de libertad sindical de el demandante, pues no se puede realizar la actividad sindical inherente a su cargo sin toda aquella información que la empresa debe facilitar por mandato legal", apunta.