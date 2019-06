EU presentará una Proposición no de ley para proteger los fondos documentales de la represión franquista

La diputada de Unides Podem, Rosa Pérez Garijo, ha anunciado que registrará en la cámara autonómica una Proposición No de Ley para proteger los fondos documentales de la represión franquista tras la publicación en eldiario.es de un informe elaborado por el Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València que alerta de la dispersión y del mal estado de conservación en que se encuentra parte de la documentación.

Pérez Garijo advierte que “para conseguir el cumplimiento de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición hace falta una política archivística que esté a la altura, no basta con buena voluntad”. El informe de los expertos, del cual la Dirección general de Cultura y Patrimonio asegura no tener constancia, constata que con el estado actual de ciertos fondos documentales, la investigación sobre la represión franquista difícilmente puede avanzar.

La diputada autonómica ha anunciado que presentará una PNL en Les Corts con un conjunto de medidas y actuaciones concretas dirigidas, por una parte, a subsanar los problemas relacionados con las fuentes documentales actualmente accesibles al personal investigador y, por otra parte, a realizar un inventario de la documentación que se conserva en distintos espacios, de cara a garantizar su estado de conservación óptimo y su traslado al Archivo del Reino.

Todo ello “con el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía dicha información y avanzar así en la investigación sobre el período más oscuro de nuestra historia reciente”, apostilla la parlamentaria autonómica.