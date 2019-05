Morera pide a los grupos parlamentarios transparencia con sus subvenciones

En su primer discurso como reelegido presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, de Compromís, ha abogado por la "ejemplaridad" en el uso de los recursos y ha criticado explícitamente a los grupos parlamentarios. "Es reiterada la presencia en los medios de comunicación de noticias sobre la falta de transparencia de las subvenciones destinadas a los grupos", ha señalado. "Y no se entiende que desde el lugar en el que se dictan normas de obligado cumplimiento para el gobierno, empresas y particulares, no se aplique la misma norma que a ellos se les exige".

En su intervención, Morera ha dicho que no se pueden considerar las Corts, ni sus órganos como la Mesa o la Junta de Síndics con "desprecio", en una velada alusión al portavoz de su grupo, Fran Ferri, que puso en cuestión el interés público por quién presida o no la Cámara. "Estos días se ha puesto y mucho en juego el prestigio de esta institución parlamentaria y eso no lo podemos permitir", ha comentado.

Que los diputados no compitan por "ser tendencia en las redes sociales ni por tener la máxima audiencia, como si se tratara esto del plató de un reality show", ha sido otra de las recomendaciones del presidente de las Corts, que se ha referido por sus nombres a los diputados con alguna diversidad para comprometerse a "todas las adaptaciones de accesibilidad" en las instalaciones para conseguir "la plena inclusión".

Morera ha apelado a un clima "de diálogo y de buena política" como el que permitió, en su opinión, la pasada legislatura que todos los grupos se pusieran de acuerdo en la reclamación de "una financiación justa para el pueblo valenciano" y en más de 80 declaraciones institucionales. "Es un buen camino", ha considerado.