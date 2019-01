Enrique Ortiz: "Nunca me han pedido apoyo para la campaña electoral del PSPV y del Bloc"

Existe una fórmula muy habitual en las comisiones de investigación en las Cortes valencianas: a preguntas relacionadas con la corrupción, el compareciente responde "No lo sé, no conozco, no puedo hablar". Este miércoles, en la sesión de Crespo Gomar, con más ausencias que presencias, el compareciente en usar la fórmula mágica ha sido Enrique Ortiz, imputado en el Caso Brugal y condenado por la financiación ilegal del PP.

El empresario alicantino confesó haber contribuido a la financiación ilegal del PP en la Audiencia Nacional, algo de lo que se arrepiente, según ha dicho en la comisión parlamentaria. Sin embargo, en lo referido a la supuesta financiación del PSPV y el Bloc -investigadas todavía en un juzgado valenciano-, ha asegurado no saber nada . "No conozco al señor Gomar, nunca me han pedido apoyo para la campaña electoral del PSPV y del Bloc", ha señalado a preguntas de los diputados. En una de las grabaciones del Caso Brugal, según ha señalado el diputado de Podemos César Jiménez, se menciona que "Gomar es la clave".

El corrupto confeso no ha querido hablar de las grabaciones dada la situación procesal. "En relación con las grabaciones no voy a pronunciarme", ha dicho, a lo que los diputados le han reprochado que es el quid de la cuestión. "Esas grabaciones están cuestionadas en la forma de haberlas cometido", ha añadido. "Yo soy un empresario y me dedico a trabajar. Nunca he jugado a política. Nunca he colaborado en nada que pudiera perjudicar al Partido Socialista ni al Bloc", ha insistido.

Las grabaciones del caso Brugal revelaron el interés del promotor urbanístico por el congreso de los socialistas valencianos. Enrique Ortiz aparece en una de las escuchas del caso Brugal interesándose por el congreso que el PSPV celebró en Valencia en septiembre de 2008 y en el que los socialistas valencianos eligieron a Jorge Alarte nuevo secretario general frente a Ximo Puig. Precisamente, en una conversación entre el empresario y Ángel Franco ambos se lamentan por el resultado de un cónclave que acabó perdiendo el actual president de la Generalitat.

El promotor alicantino solicitó la mediación de dirigentes socialistas como Ángel Franco o Josep Cataluña ante la Confederación Hidrográfica del Júcar para desbloquear el controvertido Plan Rabassa. Al respecto, ha señalado que nunca se ha reunido con Cataluña y que no lo reconoce como una "persona que ejerza de intermediario", ha respondido. Sin embargo, sí ha dejado una lección: "Un empresario tiene que tener buena relación con la Administración que le paga".