Escola Valenciana denuncia ante el Síndic de Greuges la "situación excepcional" del valenciano en las comarcas del sur de Alicante

Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua ha presentado esta semana ante el Síndic de Greuges su 'Informe de Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià 2019' y ha manifestado su preocupación por la "situación excepcional" del valenciano en las comarcas del sur de Alicante.

La entidad cívica ha reclamado al Síndic de Greuges que actúe de oficio ante los casos de vulneraciones lingüísticas que aseguran sufren los valenciano-hablantes: "Este hecho supone un incumplimiento sistemático del estatuto básico del empleado público, que establece en su artículo 54.11 establece que el funcionario 'debe garantizar la atención al ciudadano en la lengua que solicite siempre que sea oficial en el territorio'".

Natxo Badenes, presidente de Escola Valenciana, exige que todas las personas que quieran trabajar en las administraciones públicas valencianas deben tener conocimientos de valencianas, e insiste en que "sólo con la competencia lingüística se garantiza el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su lengua", por lo que instan al Consell a garantizar este derecho por medio de la inclusión del requisito lingüístico en la ley de la Función Pública.

Además, y con el objetivo de "resolver el conflicto lingüístico existente", la Federació d'Associacions per la Llengua ha propuesto la puesta en marcha de una campaña conjunta con el Síndic de Greuges y la Universidad de Alicante para difundir entre el alumnado de los centros educativos "valores de convivencia y derechos lingüísticos".

Casos denunciados

Entre las denuncias que se recogen en el informe se encuentra el hecho de que la Comunitat Valenciana sigue sin recibir la señal de ningún medio de comunicación audiovisual en valenciano del resto de territorios en los que se habla catalán (Catalunya o las Baleares) o la discriminación en la Agencia Tributaria, donde "no se puede solicitar cita en un idioma cooficial".

Por lo que respecta a casos concretos de particular, la entidad relata lo que le sucedió a una vecina de València a quien su médica le dijo en el Centro de Salud de Campanar: "No entiendo el valenciano, así que si quiere que le ayude..."; un policía local que le dijo a un conductor al que había parado: "No le entiendo, hábleme en español. En Alicante, el idioma oficial es el español"; casos similares a los recogidos en otras poblaciones como Elche, San Vicente del Raspeig, Vinaròs, Beniparrell, Xàtiva, València...