Esquerra Unida pide documentación a Egevasa sobre las facturas a empresas relacionadas con la financiación de Bloc y PSPV

La portavoz de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, ha presentado una batería de solicitudes de documentación a la empresa mixta Egevasa -participada por la corporación provincial y por Aguas de Valencia- para conocer la facturación con las empresas relacionadas con la presunta financiación irregular del PSPV y del Bloc, que se investiga judicialmente.

Concretamente, Pérez Garijo ha reclamado copia de las facturas abonadas a las empresas Crespo Gomar S.L., Opino Media S.L. y Ossido Comunicación, S.L. durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008, además de una relación de todas las facturas abonadas por Egevasa durante el mismo periodo, indicando la empresa o entidad, el concepto y la cuantía.

Además, la diputada ha reiterado peticiones de información que realizó en 2017, cuya respuesta no ha recibido. Así, ha pasado más de un año desde que Pérez Garijo solicitara la declaración anual de operaciones con terceras personas ('modelo 347' de la Agencia Tributaria) de Egevasa "sin que se le haya entregado, y cerca de nueve meses desde que se interesara por el gasto con tarjetas bancarias o la existencia de gastos de caja fija sin que se le haya contestado", ha lamentado.

La diputada provincial de EUPV también solicitó en julio del año pasado los informes jurídicos que amparaban las prórrogas de las concesiones de Egevsa, y de momento, "no hay rastro de ellos", ha apostillado.

La actual vicepresidenta cuarta de la Diputación ha recordado en un comunicado que durante la etapa del PP solicitó información sobre Egevasa "que nunca nos llegó y que no pudimos incorporar a nuestra denuncia de Taula" y ha añadido que "en caso de no recibir la documentación solicitada en tiempo y forma, nos encontraríamos en una situación de opacidad comparable a la del PP". No obstante, Pérez Garijo confía en poder examinar "pronto" toda la documentación.