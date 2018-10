Esquerra Unida, indignada con Podemos al ofrecerle el quinto puesto por Valencia y negarse a primarias conjuntas

Las negociaciones para los pactos preelectorales de la izquierda valenciana ya han comenzado a tener sus roces. Aún en un momento muy temprano y con la mayoría de aspectos por concretar, uno de los espacios más atractivos es el de las listas al Parlamento valenciano. Es aquí donde están teniendo sus primeros roces Podemos y Esquerra Unida, dos formaciones que el pasado 9 de octubre ya airearon su intención de repetir juntos en las próximas elecciones autonómicas.

Una decisión que sorprendía poco, dado que a nivel estatal Alberto Garzón y Pablo Iglesias ya habían confirmado el acuerdo para repetir la fórmula Unidas Podemos-IU-Equo. El problema, en el caso valenciano, no es la afinidad ideológica de ambas formaciones -con más diferencias de las que a priori parece- sino el reparto de los puestos en la lista conjunta.

Desde Esquerra Unida se muestran indignados con la actitud de Podemos en esta negociación y aseguran que la formación morada les ofrece el quinto puesto de la lista conjunta por Valencia, una posición que no están dispuestos a aceptar. El enfado llegó a tal punto que, según fuentes de la negociación, los representantes de EUPV se levantaron de la mesa. La formación de izquierdas exigió a los morados en su última reunión unas primarias conjuntas, como están preparando en Andalucía los equipos de Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo bajo la marca 'Adelante Andalucía', con llamada de atención de Pablo Echenique incluída. El último protocolo de Podemos a nivel estatal establece que se realizarán primarias en la formación antes de los pactos y deja las primarias conjuntas como una excepción, en caso de fracasar las negociaciones para las listas.

A este reglamento apelan desde Podem preguntados por las peticiones de Esquerra Unida. La formación morada niega haber ofrecido este lugar, pero fuentes asistentes a las reuniones de negociación insisten en que el 5 por Valencia ha sido el planteamiento de los de Estañ. Con todo, desde su equipo no quieren hablar de ello para no enturbiar el proceso. De hecho, en Podemos aseguran que no se están concretando sillones, sino que se habla de proyecto y de quién puede ser más válido en cada lugar. "Estamos hablando de muchas cosas, no solo de puestos", dicen desde la formación, molestos con la actitud de ciertos sectores de EUPV, aunque consideran que es normal en estos procesos.

Desde Esquerra Unida están convencidos de que con la fórmula andaluza tienen más posibilidades de subir en el puesto de salida, dada su capacidad de movilización en sus bases. En sus últimas primarias, las de la Asamblea valenciana, los morados movilizaron a apenas el 20% de los inscritos activos, el mínimo para que el proceso se diera por válido. Sin embargo, Podemos acude a las negociaciones con 13 diputados -12 en el grupo y una tránsfuga- y 279.596 votos en las autonómicas de 2015, mientras que Esquerra Unida obtuvo 106.047 y quedó fuera de las Corts. La superioridad de apoyos es el arma de Podemos en estas negociaciones, aunque la formación de Garijo no se conformará con un puesto tan bajo. Este lunes, EUPV tiene convocada una reunión para evaluar la nueva estrategia a seguir en las negociaciones con los morados.

Ambos partidos están en proceso de primarias para designar a sus candidatos a la Generalitat y a la lista compartida. Ambos también con sus favoritos. En Esquerra Unida se da por hecho que la candidata será Rosa Pérez Garijo, recién reelegida como lideresa de la formación, aunque los aspirantes pueden presentarse hasta el 11 de noviembre. En el caso de Podemos el favorito es Rubén Martínez Dalmau, un candidato acordado por varios sectores, incluido el del secretario general, y que compite con 9 militantes sin proyección pública. Sus resultados se conocerán el 27 de noviembre.