Europa reclama a Quart de Poblet la devolució de 400.000 euros en ajudes per a finançar projectes

Un conflicte per les ajudes europees rebudes per a finançar dos projectes relacionats amb administració electrònica han provocat un enfrontament judicial entre l’Ajuntament de Quart de Poblet, governat per la socialista Carmen Martínez, i la Unió Europea.

Segons ha denunciat el coordinador d’Esquerra Unida (EU) en la localitat, Felipe de la Fuente, des de Brussel·les han sol·licitat a l’Ajuntament la devolució d’un poc més de 400.000 euros en subvencions per a dues actuacions.

La primera es refereix al projecte DIEGO, que té com a objectiu facilitar l’accés a l’administració electrònica a tota la ciutadania, amb atenció especial a persones majors o persones amb discapacitat, per la qual cosa el consistori va rebre 160.284 euros.

La segona posa en qüestió els 252.460 euros atorgats al programa SEED, la finalitat principal del qual és augmentar la conscienciació dels ciutadans sobre la inversió ja feta a Europa en continguts i serveis de Govern, a fi que els ciutadans puguen beneficiar-se’n.

De la Fuente ha comentat que "els responsables d’aquesta subvenció haurien de donar compte públic en què s’ha gastat els diners i per què Europa reclama a l’Ajuntament la devolució íntegra d’aquestes dues subvencions".

El coordinador d’EU ha exigit que presenten "les factures de tots i cadascun dels conceptes la despesa dels quals s’ha imputat a aquests projectes".

De la seua banda, fonts de l’Ajuntament de Quart han explicat que s’ha justificat "cadascuna de les despeses efectuades en els projectes europeus SEED i DIEGO i que el consistori ha sigut totalment transparent i ha cooperat en tot moment amb la Comissió Europea posant-se a la seua disposició, viatjant fins i tot a Brussel·les i entregant una quantitat ingent de documentació que avala la gestió correcta dels fons de la subvenció".

Així doncs, han insistit que en aquest cas no es parla de "factures no justificades", sinó de "discrepàncies en uns comunicats de treball d’alguns tècnics adscrits a tots dos projectes que en uns casos s’han admés com a vàlids i en uns altres no, sense un criteri clar perquè, a més, la justificació és la mateixa per a tots".

De fet, han afegit que "els funcionaris de la Comissió Europea han anat acceptant gradualment bona part de les al·legacions plantejades pel consistori i la justificació presentada, i admeten en conseqüència que l’auditoria que per part d’Europa es va fer en tots dos projectes va ser incorrecta i negligent en molts aspectes".

Com que no s’ha esdevingut un acord total, és el mateix Ajuntament el que ha acudit al Tribunal General de la Unió Europea perquè entén que les quantitats que encara reclamen els funcionaris de la Comissió estan àmpliament justificades mitjançant la documentació presentada. La demanda està pendent de resolució.

Des de l’equip de govern municipal recorden a Esquerra Unida que "és mentida que es demane la devolució total de la subvenció, perquè hi ha una part important aprovada" i lamenten que la formació "no haja aprés de les set denúncies contra l’Ajuntament que li han arxivat i continue en la línia de buscar un titular sense que hi haja una resolució, de tirar la pedra i amagar la mà sembrant el dubte sense aportar ni una prova, i de semblar alegrar-se que es pretenga privar Quart de Poblet d’una subvenció que justament ha obtingut per un treball que es va fer i, a més, bé".