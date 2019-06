Europa reclama a Quart de Poblet la devolución de 400.000 euros en ayudas para financiar proyectos

Un conflicto por las ayudas europeas recibidas para financiar dos proyectos relacionados con adminsitración electrónica han provocado un enfrentamiento judicial entre el Ayuntamiento de Quart de Poblet, gobernado por la socialista Carmen Martínez, y la Unión Europea.

Según ha denunciado el coordinador de Esquerra Unida (EU) en la localidad, Felipe de la Fuente, desde Bruselas han solicitado al Ayuntamiento la devolución de algo más de 400.000 euros en subvenciones para dos actuaciones.

La primera de ellas se refiere al proyecto DIEGO que tiene como objetivo facilitar el acceso a la administración electrónica, a toda la ciudadanía, con especial atención a personas mayores o personas con discapacidad, por lo que el Consistorio recibió 160.284 euros.

Al segunda pone en cuestión los 252.460 euros otorgados al programa SEED, cuyo principal fin es aumentar la concienciación de los ciudadanos sobre la inversión ya realizada en Europa en contenidos y servicios de Gobierno, a fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse de ellos.

De la fuente ha comentado que "los responsables de esta subvención deberían dar cuenta pública de en qué se ha gastado el dinero y por qué Europa reclama al Ayuntamiento la devolución íntegra de estas dos subvenciones".

El coordinador de EU ha exigido que presenten "las facturas de todos y cada uno de los conceptos cuyo gasto se ha imputado a estos proyectos".

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Quart han explicado que se ha justificado "cada uno de los gastos efectuados en los proyectos europeos SEED y DIEGO y que el Consistorio ha sido totalmente transparente y ha cooperado en todo momento con la Comisión Europea poniéndose a su disposición, viajando incluso a Bruselas y entregando una cantidad ingente de documentación que avala la correcta gestión de los fondos de la subvención".

Así, han insistido en que en este caso no se está hablando de "facturas no justificadas", sino de "discrepancias en unos partes de trabajo de algunos técnicos adscritos a ambos proyectos que en unos casos se han admitido como válidos y en otros no, sin un criterio claro porque, además, la justificación es la misma para todos".

De hecho, han añadido que "los funcionarios de la Comisión Europea han ido aceptando paulatinamente buena parte de las alegaciones planteadas por el Consistorio y la justificación presentada, admitiendo en consecuencia que la auditoría que por parte de Europa se realizó en ambos proyectos fue incorrecta y negligente en muchos aspectos".

Al no producirse un acuerdo total, es el propio Ayuntamiento el que ha acudido al Tribunal General de la Unión Europea porque entiende que las cantidades que todavía reclaman los funcionarios de la Comisión están sobradamente justificadas, a través de la documentación presentada. La demanda está pendiente de resolución.

Desde el equipo de gobierno municipal recuerdan a Esquerra Unida que "es mentira que se pida la devolución total de la subvención porque hay una parte importante aprobada" y lamentan que la formación "no haya aprendido de las siete denuncias contra el Ayuntamiento que le han archivado y siga en la línea de buscar un titular sin que exista una resolución, de tirar la piedra y esconder la mano sembrando la duda sin aportar ni una prueba, y de parecer alegrarse de que se pretenda privar a Quart de Poblet de una subvención que justamente ha obtenido por un trabajo que se hizo y, además, bien".