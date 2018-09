Exposiciones, feria, charlas y EMT gratis para celebrar la Semana de la Movilidad en València

La concejalía de Movilidad Sostenible ha organizado, enmarcada en la 'European Mobility Week', la Semana de la Movilidad por cuarto año consecutivo.

El preludio será el día 13 con la exposición 'Tio Pepe. Cabanyal', comisariada por José García Poveda 'El Flaco', aunque será el día 15 cuando dará comienzo la Feria de la Movilidad, que marca el inicio oficial.

El evento se cerrará el próximo sábado 22 de septiembre con el Día sin coche. El coordinador general del área de Movilidad Sostenible y Espacio Público, Giuseppe Grezzi, ha destacado que "València es un ejemplo, en el ámbito nacional e internacional, de cómo está cambiando el modelo de movilidad".

"Apostamos por un cambio de modelo y queremos llevar la movilidad sostenible a toda la ciudad. Este año, la Semana de la Movilidad se desarrolla del 15 al 22, pero nosotros nos adelantamos y la inauguramos mañana con una exposición dedicada al conocido como 'Tio Pepe', pionero activista de la bicicleta y vecino del Cabanyal", ha

explicado.

El inicio oficial lo marcará la Feria de Movilidad, que estará entre los días 15 y 16 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento. "Esta será la tercera edición y la verdad es que ha ido creciendo en actividades y asistencia. Este año habrá más expositores y más espacio para todas las actividades. También podrán conocerse distintos tipos de coches eléctricos, patinetes, motos, nuevas bicicletas, etcétera, y se harán actividades de concienciación", ha afirmado el concejal.

Además, Grezzi ha prestado especial atención a la accesibilidad: "La posibilidad de caminar y moverte por la ciudad con más facilidad. Y por eso desde hace unos años las personas con movilidad reducida han visto incrementar sus posibilidades de autonomía personal en sus desplazamientos".

Variedad de actividades y EMT gratis

Durante los días posteriores a la Feria de la Movilidad, se organizarán distintas actividades entre las que destacan el recorrido de 'Bici per a totes' y su posterior almuerzo popular el día 17, 'La ciudad de las niñas y los niños' el 19 o la proyección del documental 'Per què pedalegem' (Why we cycle), de las directoras Arne Gielen y Gertjan Hulster y su posterior coloquio.

"Los colegios saldrán a la calle y darán su opinión sobre cómo es el espacio público y cómo puede mejorarse la seguridad y la accesibilidad", ha concretado Grezzi sobre 'La ciudad de las niñas y los niños', una acción creada por el pedagogo Francesco Tonucci.

València también se unirá, como cada 22 de septiembre (sábado, este año), al Día sin coche. Se liberará de tráfico la plaza del Ayuntamiento desde las 14.00 horas hasta las 22.00 horas y se ofrecerá transporte público gratuito a través de la EMT.

Se realizarán, además, actividades lúdicas tanto infantiles como para un público más general a lo largo del día. "Queremos celebrar que València sea una ciudad emblema del cambio de paradigma hacia una movilidad más sostenible, que estamos reduciendo los vehículos motorizados personales más contaminantes y apostando por el transporte público», ha señalado el también concejal delegado de Movilidad Sostenible.

Llega el gurú mundial de la bicicleta

El Ayuntamiento recibirá la visita del director ejecutivo de Copenhagenize Design Company, Mikael Colville-Andersen, consultor internacional y experto en movilidad urbana.

"València tiene vocación de ser la capital mediterránea de la bicicleta y la Copenhague del Mediterráneo, así que estamos orgullosos de poder recibirle", ha indicado el concejal. El día 19 habrá una conferencia abierta al público donde charlarán y debatirán sobre cómo se puede diseñar una ciudad para alcanzar estos objetivos.