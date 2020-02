Fiscalía pide que se investigue a Fuset por prevaricación en el montaje de las gradas del accidente mortal de Viveros

La Fiscalía ha solicitado que se abra una investigación por presunta prevariación al concejal de Cultura Festiva de València, Pere Fuset, en el proceso administrativo del montaje de las gradas de Viveros en las que se produjo el accidente mortal de un trabajador en 2007 durante los preparitivos de los conviertos la Gran Fira de Juliol, según han cofirmado fuentes del ministerio público a eldiario.es.

En el mismo escrito y en la línea con su posicionamiento inicial, ha insistido en solicitar la abosolución del edil por la causa del siniestro.

Recientemente, la Audiencia de València ordenó la apertura de juicio al edil y a los promotores de los conciertos por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y otro de seguridad contra los trabajadores por el fallecimiento del operario, siguiendo el criterio deljuzgado de instrucción 18 finalizó que decidió procesarlos.

En esta causa, el fiscal se mostró contrario desde el primer momento a la imputación y procesamiento de Fuset al considerar que en todo caso existiría una responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento como organizador de los conciertos, pero no directa del edil.



En sus respectivos autos, tanto la Audiencia como el juzgado de instrucción pusieron de relieve que podía existir también un presunto delito de prevaricación por posibles irregularidades al vincular el montaje de las gradas con la explotación de un kiosko y las barras del recinto de los conciertos.

Es decir, se concedió la explotación comercial de estas instalaciones a cambio del montaje del graderío a la empresa encargada de levantarlas, algo que para el instructor podría suponer una infracción de la Ley de Contratos Públicos, al no sacarse a concurso.

Sin embargo, para que se abriera esta nueva vía de investigación, independiente de la del siniestro mortal, alguna de las partes debía de solicitarlo formalmente. La familia del trabajador fallecido ya anunció que así lo haría, y ahora ha sido la Fiscalía la que ha pedido que se abra la investigación, según ha avanzado el diario Las Provincias.

Al respecto, fuentes cercanas al concejal han comentado que este es "un nuevo proceso que arranca de cero que me permitirá que se den unas explicaciones por una cuestión por la que nunca se he podido defender, entre otras cosas porque no se le había preguntado".

Además, las mismas fuentes han recordado que "investigaciones sobre prevaricación ha tenido ya más de seis hasta ahora han acabado archivándose después de declarar", por lo que han asegurado que el edil está "absolutamente tranquilo porque se va a poder explicar por fin sobre una cosa que hasta ahora no ha podido explicar lo que permitirá acabar con cualquier especulación al respeto".

Por su parte, tanto el PP como Ciudadanos han retirado la petición de cese de Fuset, algo que ya solicitaron cuando se produjo su confirmó la apertura de juicio por el caso del accidente.