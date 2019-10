La Fiscalia demana any i mig de presó per a un activista per oposar-se al desnonament d’una família amb menors a Oliva

"Vam fer un tap a la porta de l’habitatge; els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Local ens van traure d’allí sense que oposàrem resistència".

Aquest és el testimoniatge de Joan Cogollons, membre de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de la comarca de la Safor, per a qui la Fiscalia sol·licita un any i mig de presó i una multa de 1.800 euros per un delicte d’atemptat i dos delictes lleus de lesions.

Els fets es van produir durant el desnonament que es va dur a terme el 14 de setembre de 2018 al número 16 del carrer de l’Aurora d’Oliva. Els afectats eren dues parelles amb quatre menors d’edat, dos d’ells amb menys d’un any i de dos, els quals mancaven d’alternativa residencial.

Per a una de les parelles, Sarai i Abdelatif, el ministeri fiscal sol·licita també un any i mig de presó i 900 i 1.800 euros respectivament per delictes de resistència i lesions lleus.

En el cas d’Abdelatif, sol·licita que es canvie la pena de presó per l’expulsió “del territori nacional i la prohibició d’entrada a Espanya durant cinc anys” pel fet d’estar en situació irregular.

L’escrit d’acusació de la Fiscalia relata que, com a conseqüència de la resistència dels acusats, tres agents de l’autoritat van patir ferides lleus com "excoriacions en un avantbraç", "ferida en un colze" i "àlgies en un muscle i la regió pectoral", respectivament.

No obstant això, Cogollons, de 72 anys i amb samarreta taronja (vegeu el vídeo), ha assegurat que "com és normal, hi havia tensió, però no va haver-hi contacte físic amb els agents en cap moment, jo no vaig espentar ningú".

A més, ha argumentat que "ells anaven tots junts, eren 15 policies locals i guàrdies civils, si en tocares un, la resta es tirarien damunt".

Sobre la parella acusada, ha comentat que si algú haguera agredit algun policia "l’haurien tirat a terra" i que en cap moment va veure ningú pegant a ningú.

També ha destacat que hi havia "un guàrdia civil de paisà gravant tota l’operació, un enregistrament que ha sol·licitat el meu advocat, però que diuen que no existeix".

El portaveu de la PAH de València, José Luis González, va denunciar dilluns 30 de setembre un increment de la repressió policial contra els activistes de la plataforma en tot Espanya en virtut de la Llei de seguretat ciutadana, conegut com a ‘llei mordassa’, amb un increment de sancions, i posa com a exemple aquest cas, a més d’altres de semblants a Guadalajara o Alcorcón.