Francesc Sanguino: “¿Afiliarme al PSOE? Eso llegará o no en su momento, ahora toca ganar la alcaldía de Alicante”

Dramaturgo convertido en político… pero sin carnet de militancia. Francesc Sanguino (Alicante, 1964) es la propuesta que ha encontrado la alta dirección para ganar la alcaldía de la ciudad, pero para ello primero ha tenido que batirse con Eva Montesinos y José Asensi en unas tumultuosas primarias. Ahora, mientras trata de reconstruir una agrupación dividida, este filólogo deberá convencer a un municipio que vio ascender y caer en poco tiempo a otro alcalde socialista, Gabriel Echávarri. Por lo pronto, avanza que en las próximas semanas se producirá su salida de la dirección del Teatro Principal de Alicante.

En clave orgánica

Con el apoyo de Ximo Puig y la dirección local, ¿ha sido la suya una victoria escasa o suficiente?

No, al contrario. Considerando que no soy militante, que partía con la desventaja de que no formo parte de la organización, llegar a un 54% me parece que ha sido un buen dato. Si extrapolamos con otros datos recientes, Pedro Sánchez obtuvo un 50% en sus primarias. Llegar al 54% me parece, por tanto, un gran éxito que además agradezco muchísimo porque esas conversaciones diarias con la militancia han significado que confían en un proyecto que deja de ser mío y se convierte en el proyecto del Partido Socialista.

Cómo se cose un partido que ya estaba dividido desde antes de su llegada y con las primarias se ha vuelto a evidenciar una vez más

La impresión que a mí me da no es que haya ningún tipo de ruptura. Tampoco la hubo en el caso de Pedro Sánchez y tuvo un resultado menor. Yo creo que todos los partidos necesitan un buen liderazgo y ese es mi trabajo. Y si en todos los partidos no hubiera ciertos matices y voces, no sería un partido, serían varios.

¿Se afiliará al PSOE?

No, ahora el proyecto es el de la ciudad, el de lograr la alcaldía y tener una buena gobernanza, que es lo que necesitamos, y no si yo soy militante o no; eso llegará en su momento y caerá por su propio peso hacia un lugar u otro cuando lleguen esas circunstancias.

Entonces, ¿cómo piensa ganarse a la militancia sin ser militante?

Ya hemos tenido durante semanas conversaciones y una presentación donde tuve la oportunidad de en más de una hora contarles el proyecto que quiero y de escucharles. Hay que primero contarlo, generar el conocimiento de cuál es mi trayectoria y cómo quiero llevarlo adelante. Pero la impresión que tengo indudablemente es de apego total a mi candidatura. Ahora mismo estamos todos en una misma corriente en la que nos vamos a poner a trabajar para convencer a la ciudadanía de que el proyecto del PSOE es el que necesita la ciudad para progresar y acabar con estas terribles desigualdades que nos ha dejado 20 años de una administración pésima anclada en la corrupción.

¿Defenderá la integración de las otras familias en la confección de la lista municipal o que le impongan desde el sector de Ángel Franco nombres que puede que usted no comparta?

Tal cual es el caso del PSOE que desde Pedro Sánchez se han incluido las listas abiertas en procesos de selección de candidatos para las concejalías. Eso quiere decir que queda en manos de la militancia la representatividad en concejales de este partido. Y por ello, cualquier militantes es libre de presentarse y postularse y si consigue los apoyos solo queda que lo refrende la ciudadanía.

¿Es usted demasiado de izquierdas para un partido como el PSOE?

Pues por mis hechos, por lo que digo y por lo que hago creo que se me reconoce. Sí te voy a decir que siempre he pensado que era precisa una unidad de la izquierda en general respetando cada uno sus matices pero también con un necesario mestizaje. En este momento histórico tenemos dos bloques que a su vez se fragmentan en distintas opciones, tanto en la derecha como en la izquierda. En el bloque de la izquierda hay diferentes modalidades y por tanto creo que es una circunstancia histórica en la que se necesita abrir el cabo de vela al máximo de ese mestizaje y de todos esos matices frente a una amenaza que tenemos ya de una extrema derecha en este país.

En clave electoral

Entiendo que en el hipotético escenario de que su voto pueda evitar la entrada de Vox en el gobierno local, ¿establecería ese cordón sanitario?

El proyecto es que haya un gobierno local que sea progresista y que vele para que no haya desigualdad económica y que la respuesta debe pasar necesariamente por una propuesta de izquierdas que atienda a la justicia social. Vox es todo lo contrario.

Por lo que dice, ¿descarta entonces llegar a pactos con Ciudadanos en caso de que den los números?

Nada más te diré que la administración local, ahora mismo, en este contexto histórico, lo que está por encima de todo es la defensa de la ciudad a causa de las graves condiciones económicas que hemos padecido y seguimos padeciendo. Voy a poner siempre por delante que lo primero que se ponga por encima de la mesa sea la ciudad, Alicante, Alicante, Alicante.

Sí que volvería a reeditar un pacto con Compromís y Guanyar

Ya no estamos en el mismo escenario. Estamos en otro muy diferente y por lo tanto no se puede pensar en que lo que pasó puede volver a pasar y en ningún caso se repetirán las condiciones porque vivimos en una etapa diferente. Sí que hay un interés desde el Partido Socialista para que haya una dicomunión [SIC] de sentido hacia el progresismo y la izquierda, pero eso depende de muchos agentes.

Pero con todo, el apoyo al PSOE ha venido decayendo en las últimas citas electorales de manera alarmante, ¿cree que les va a pasar factura la tan criticada gestión del tripartito con el socialista Echávarri a la cabeza?

Yo creo que no porque, entre otras cosas…. Te lo voy a decir con una metáfora. Vamos a aceptar que ha habido un divorcio, pero cuando uno se divorcia lo hace para mejorar, no para empeorar. En este ayuntamiento además se ha adulterado ese proyecto, ha virado por causa de una tránsfuga, no lo olvidemos. Hay una alcaldía interina únicamente porque una tránsfuga viró. Y básicamente eso es lo que yo creo tienen en la cabeza las gentes de Alicante.

¿Y no hay crítica por el papel de Echávarri?

Como sabes, soy una persona independiente y yo no pertenezco a los órganos de dirección para inmiscuirme en valoraciones cuando la propuesta que hago como candidato ha sido gracias a que los estatutos del Partido Socialista permiten que un ciudadano se presente. El paso del tiempo nos dará una visión más panorámica de todo lo sucedido en este contexto que va más allá de tres años.

Si no logra la alcaldía o entrar en el equipo de gobierno, ¿seguiría en la oposición?

Sí, sin duda. Por la ciudad se trabaja independientemente que uno forme parte del gobierno o simplemente de la corporación, se sigue trabajando igual y es lo que pretendo hacer.

Propuestas concretas

¿Cuáles son sus propuestas para Alicante?

Cuando vivimos en esta situación que le he estado narrando de 20 años de parálisis en muchos aspectos de la ciudad y con la llegada de una crisis que ha dejado tirada a un gran porcentaje de la población, tenemos que pisar tierra y darnos cuenta de que los ejes fundamentales son el empleo, la vivienda y convivencia. Para que exista la convivencia necesitamos asegurar el primero y segundo. Y eso significa poner a las personas en el centro.

Para conseguir esto, necesitamos regenerar el tejido empresarial. Estamos viendo ejemplos como el Distrito Digital. Para generar viviendas se necesita un plan muy fuerte de vivienda pública, modelada, eficiente e innovadora, que atienda tanto a las necesidades de los grupos sociales más desfavorecidos como de los grupos de jóvenes que tienen un acceso prácticamente imposible a la vivienda. Y una vez conseguido eso, la convivencia se logra con unos buenos servicios básicos urbanos que se han de garantizar y que han estado comprometidos por la mala gestión de muchos años de la administración local como es la seguridad, la iluminación, la limpieza o el mantenimiento.

¿Debe ser el turismo el sector que tire del carro de la ciudad?

Evidentemente el turismo es el sector más importante de la ciudad y que tiene que desarrollarse. Luego tenemos un sector de servicios también importante. Pero para conseguir un mayor desarrollo y garantizar la igualdad y que no haya esta brecha entre los grupos más desprotegidos y los ricos debemos fomentar el empleo desde sus distintos puntos de vista, desde el que atañe a grupos sociales con menos formación a los grandes proyectos estratégicos de alcance en una ciudad que en mi opinión es la que tiene más posibilidades y potencial en el sur de Europa.

¿Hará huelga el 8 de marzo?

Así es. Estaré acompañando a todas las mujeres en un día en el que siempre participo. Un día muy feliz de celebración de la igualdad sin lugar a dudas.