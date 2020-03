A Francisco Camps le "preocupan" los fiscales "que viven de las mentiras" de Álvaro Pérez 'El Bigotes'

El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha asegurado este martes que no le preocupan "las mentiras" de Álvaro Pérez, el Bigotes, pero "sí los fiscales que viven de ellas". El que era jefe del Consell durante la visita del Papa a València, en julio de 2006, debe declarar en la causa por las contrataciones irregulares a Gürtel en la Audiencia Nacional el próximo 18 de marzo.

Camps, en declaraciones a EFE, ha respondido así a las afirmaciones que ha hecho este martes el considerado número tres de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por supuestas contrataciones ilegales con motivo de la visita del papa a Valencia en 2006.

El Bigotes ha indicado ante la sala que el expresident Camps le remitió al entonces vicepresidente del Consell Juan Cotino, pues era "el que decidía las adjudicaciones".

"No me preocupan las mentiras de gente como Álvaro Pérez", ha señalado Camps al respecto y ha añadido: "Me enfadan los fiscales que viven y trafican con estas mentiras".

Camps, que ha desmentido rotundamente las afirmaciones de quien fuera responsable de Orange Market en Valencia, ha señalado que estos fiscales "deberían ser expulsados de la carrera" puesto que "dinamitan el Estado de derecho".