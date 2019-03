8M: movilización de mujeres contra las políticas machistas de la extrema derecha que aspira a entrar en las instituciones valencianas

Bajo el lema general de la huelga, 'Si nosotras paramos, se para el mundo", el movimiento feminista valenciano ha convocado a las mujeres a manifestarse al grito de "Frente a la barbarie, lucha feminista". Este año tiene el reto de superar la jornada histórica de 2018, con movilizaciones sin precedentes para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

El movimiento feminista llama a la manifestación contra las diferentes formas que tiene el machismo de perjudicar a la población: el ascoso, la violencia de género, la brecha salarial, la desigualdad en el trabajo no remunerado... Pero este año existe un extra que no se daba en otras convocatorias: la amenaza de la extrema derecha. Pocas semanas después de que en Andalucía la formación ultraderechista Vox entrara en su parlamento, las asociaciones feministas convocaron ruedas de prensa en todo el Estado para denunciar las proclamas de la formación de Santiago Abascal. Con el lema, "ni un paso atrás" se redactó un texto contra las políticas que buscan retroceder en la defensa de las víctimas de violencia machista y las organizaciones que niegan la existencia de una violencia estructural hacia las mujeres.

La ultraderecha, que aspira a entrar por primera vez en las instituciones valencianas en las elecciones autonómicas y locales, lanza mensajes contra las leyes de violencia de género, considera que criminalizan a los hombres, ha organizado una caza de brujas en la Junta de Andalucía y cree que el 8 de marzo es una "pantomima subvencionada". Y en ocasiones, la derecha tradicional compra estos argumentos. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido no acudirá a la manifestación por discordancias con el texto propuesto. "Tiene que ser el día de todas las mujeres, un día en el que nos unamos en una causa común y que no sea una jornada contra nadie", enuncia el partido.

Con este panorama, el reto del movimiento feminista es construir un frente contra las políticas y los discursos que van directamente en contra de los derechos de las mujeres. Este 8 de marzo será el termómetro para el 28 de abril.

Huelga laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo

El movimiento feminista ha convocado la protesta en varios frentes. Habrá huelga laboral, con paros de entre 2 y 24 horas, según el sindicato; huelga estudiantil, en institutos y universidades; huelga de cuidados y huelga de consumo.

La política valenciana, a medio gas

Las mujeres que forman parte de Ejecutivo autonómico anunciaron que secundarían la huelga de este viernes y no acudirán al pleno del Consell. La vicepresidenta, Mónica Oltra, no responderá a las preguntas de la prensa ni leerá los acuerdos tomados y donará la parte proporcional que le correspondería por sueldo a una ONG. En Esquerra Unida, la representante de la formación, Rosa Pérez Garijo, también hará huelga y no tendrá agenda política. También las diputadas de Compromís y Podemos, que no harán campaña.

El PSPV, que secunda las propuestas, recupera la figura de la 'geganta', en homenaje a la fallecida Carmen Alborch.

Programación especial de À Punt

Los principales espacios de la televisión pública valenciana están presentados por mujeres que secundan la huelga. Este escenario ha movido a la dirección de la televisión a elaborar una programación especial para el Día Internacional de la Mujer con varios estrenos y no se emitirán los dos magazines habituales.

La televisión pública dedicará un episodio de Valentes a Carmen Alborch, histórica política feminista del PSOE, que falleció el pasado octubre. En prime time, estrena dos documentales en los que participa: En la bretxa, una producción de Barret Films sobre la brecha salarial, y Motherhood, de Suica Films, sobre la maternidad y la opción de no ser madre. También un especial Generació del 81 sobre primeras mujeres policías de Valencia y la película La condesa rebelde sobre la vida de Emilia Pardo Bazán.