La Generalitat Valenciana pedirá el lunes el paso a fase 3 de todo el territorio

La Comunitat Valenciana pedirá el lunes el paso a la fase 3 de todo el territorio autonómico. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este domingo que la Conselleria de Sanitat Universal enviará el lunes la documentación, después de esperar una semana más en la Fase 2.

La idea que maneja el Gobierno autonómico es que el cambio de fase se produzca a partir del 15 de junio dada "la evolución positiva de los parámetros sanitarios". En junio, la Comunitat Valenciana ha registrado cuatro días sin fallecidos por coronavirus.

El president quiere que en Fase 3 la unidad de medida pase a ser la Comunitat Valenciana, el conjunto del territorio, sin división provincial y que se pueda 'abrir' a la entrada de otros ciudadanos que estén en las mismas condiciones.

🗣️ 'Per l'evolució positiva dels paràmetres sanitaris, demà presentarem la documentació perquè tota la C. Valenciana passe a Fase 3 a partir del dilluns 15 de juny. Amb les màximes garanties sanitàries, i amb rigor i seguretat per a la reactivació de l'economia' @ximopuigpic.twitter.com/vmKXCv7HYc