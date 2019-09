La Generalitat ayudará a que los vecinos desalojados de Ontinyent vuelvan a casa cuando termine el temporal

El president Ximo Puig ha anunciado que el Consell ayudará a que los vecinos desalojados de Ontinyent (Valencia) vuelvan sus casas, después de que el río Clariano se haya desbordado este jueves a su paso por esta localidad valenciana por la Depresión Atmosférica en Niveles Altos (DANA), aunque ha precisado que, en estos momentos, "lo más razonable" es que aún no regresen.

Así se ha expresado el president durante su visita a Ontinyent, después de que el desbordamiento del río haya obligado a desalojar a unas 40 personas de sus casas. Puig ha mantenido un encuentro con el alcalde de esta localidad, el exsocialista Jorge Rodríguez, y con el presidente de la Diputación, Toni Gaspar.

"El alcalde tendrá todo el apoyo de la Generalitat para realojar en condiciones, en el momento oportuno. Si aún hay previsión de lluvias, lo más razonable es que no vuelvan a casa; pero después, el Ayuntamiento y la Generalitat podemos ayudarlos para que regresen", ha subrayado Puig.

El president ha advertido que los técnicos han apuntado que las precipitaciones tendrán lugar en el sur de Alicante, aunque ha matizado que también puede darse un 'efecto yoyó', por lo que se esperan tormentas en la Vall d'Albaida esta noche.

"Estamos ante un episodio considerable, se había alertado durante toda la semana de esta posibilidad; está atacando duramente muchas comarcas de la Comunitat Valenciana, pero muy especialmente en la Vall d'Albaida. Ha habido un periodo de gran intensidad, ha caído en unas horas lo que normalmente casi cae en un año", ha expresado Puig.

En este contexto, ha celebrado que no ha habido ninguna desgracia personal, que es lo "fundamental", y ha insistido en que los ciudadanos tengan "prudencia" y que no tomen "decisiones equivocadas pensando que ha pasado la tormenta". "Estamos aún en el centro de esta DANA. Es fundamental si no es necesario, no salir y estar con toda prudencia en casa", ha apuntado

Asimismo, ha recalcado que los daños materiales pueden solucionarse y ha indicado que, a partir del sábado, el Ayuntamiento hará su evaluación y la Generalitat y la Diputación lo apoyarán. "Vamos a abordar la recuperación, restauración y rehabilitación, pero a partir de que finalice definitivamente esta DANA", ha advertido, que ha anunciado que va a viajar este jueves a la Vega Baja en Alicante.