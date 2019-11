La Generalitat multa amb un milió la concessionària de la CV-35, l’únic peatge a l’ombra valencià, i l’obliga a iniciar-ne les obres d’ampliació

Una multa d’un milió d’euros de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques imposada el febrer del 2017 ha forçat la concessionària de l’autovia CV-35, l’única via gestionada com un peatge a l’ombra a tota la Comunitat Valenciana, ha motivat que Autovia del Túria Concessionària Generalitat Valenciana SA haja iniciat les obres de la Fase II d’aquesta infraestructura. La filial del grup Sacyr havia d’haver finalitzat aquestes intervencions per a millorar el trànsit el 31 de desembre de 2016, però va proposar canviar el contracte i no desenvolupar-les “perquè no es donen els nivells de servei necessaris”, segons revela en l’informe de gestió del 2017.

Les obres que han començat recentment a la via que enllaça València amb el Camp de Túria i els Serrans suposen la construcció del tercer carril entre la Pobla de Vallbona i Llíria, i la duplicació de la calçada entre Casinos i la Llosa del Bisbe amb una inversió de més de 33 milions d’euros que són a càrrec de la concessionària.

El projecte té 18 mesos per a executar-se i s’emmarca dins del pla de l’autovia que va pactar el Consell del PP l’any 2005. La concessionària havia d’ampliar l’antiga pista d’Ademús amb un cost de més de 170 milions d’euros i se n’havia d’encarregar del manteniment fins al 2041. A canvi, la Generalitat pagava segons el nombre de vehicles que passaren pels trams gestionats, més de 39.800 cotxes al dia i 1.800 camions el 2018.

A la CV-35 se li inclou també en el contracte la variant nord de Benaguasil de la CV-50, l’autovia que es va projectar com el segon bypass de València que envoltava l’àrea metropolitana de la ciutat entre Sagunt i Sueca. La crisi va fer desaparéixer aquesta idea que ha deixat un tram inconnex entre els termes de la Pobla de Vallbona i Vilamarxant.

La Generalitat va pagar el 2017 un total de 13.382.615 euros pel pas dels vehicles aquell any, i això va permetre a la concessionària cobrir costos i obtindre uns beneficis d’1,8 milions d’euros. L’any 2017, segons l’empresa, la Conselleria d’Obres Públiques va incrementar un 1,6 % les tarifes que ha de pagar a la concessionària; això unit a un increment del trànsit de gairebé el 2 % respecte de l’any anterior per la millora econòmica va suposar un milió més d’ingressos respecte de l’any anterior.

Desacord amb la Conselleria

El març del 2016, la concessionària va presentar a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que dirigia María José Salvador, un escrit en què feia una proposta de modificació de contracte de la concessió en què demanava que les obres de la Fase II foren excloses definitivament del seu objecte “per a salvaguardar l’interés públic i el compliment de la normativa vigent”. L’empresa assegurava que tenia la proposta avalada amb informes “tècnics independents”.

La Conselleria de Salvador va rebutjar aquesta proposta i l’agost del 2016 la concessionària va presentar un escrit en què sol·licitava un ajornament per a posar en servei les obres de la Fase II “mentre no es donen els nivells de servei necessaris”. L’empresa, a més, va recórrer al Contenciós administratiu contra la decisió d’Obres Públiques de no permetre el canvi en el contracte.

La concessionària va seguir, segons el seu informe de gestió, aportant documentació sobre el trànsit en els trams que havia d’ampliar. El febrer del 2017, la Conselleria va multar amb 1,1 milions Autovia del Túria Concessionària Generalitat Valenciana SA, quantitat que després d’un acord es va reduir a 1.080.000 euros. També s’ha recorregut contra la multa davant el Tribunal Superior de Justícia. Aquell mateix any, el departament de Salvador va augmentar un 1,6 % les tarifes que pagava pel pas dels vehicles.

Les obres de la Fase II estan en marxa des de fa diverses setmanes.

La concessionària també té oberts altres processos per a les liquidacions dels pagaments de la Generalitat, és a dir, les divergències que hi ha entre el que vol pagar l’Administració i el que vol cobrar l’empresa. Un procediment molt habitual en aquest tipus de contractes amb l’Administració.