La Generalitat contracta 850 metges per a afrontar la crisi i comptabilitza un total de 92 positius per coronavirus

La Comunitat Valenciana registra, amb dades actualitzades a les 10 del matí d'aquest dijous, 92 casos positius per coronavirus enfront dels 74 del dia anterior. L'augment es deu a les persones residents en un centre de la tercera edat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicat les dades aquest dijous en un ple extraordinari en el Parlament valencià per a explicar les mesures preses pel seu Govern davant el coronavirus.

Dels 92 casos, 22 persones es troben hospitalitzades, 40 romanen en el seu domicili i 30 es troben en una residència de majors. Es tracta de 3 casos a la província de Castelló, 67 en la de València -entre ells, els detectats en la residència d'ancians- i 22 a la província d'Alacant.

La Generalitat Valenciana prepara un pla de contractació de 846 professionals sanitaris per a fer front a la crisi, malgrat que l'escenari contínua sent de contenció. El president Ximo Puig ha fet èmfasi en la necessitat de previndre i tindre tots els fronts controlats per a evitar el col·lapse del sistema sanitari. "El pla serà ampliable al personal que siga necessari", assenyala Presidència.

El Govern autonòmic coordina un pla amb els hospitals per a augmentar llits i garantir que el personal sanitari compta amb tots els instruments necessaris per a realitzar la seua labor. "Ara mateix no hi ha cap problema d'ingressos hospitalaris. Però es treballa pensant en tots els escenaris possibles en el futur", ha assenyalat el cap del Consell.