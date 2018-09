El Govern valencià frena la “febre del porc” pel seu alt impacte ambiental a l’interior

La companyia que vol construir al terme municipal d’Aiora (València) tres megagranges d’engreix de porcs per a l’exportació està trobant els primers problemes pel brutal impacte que pot generar en aquesta zona d’interior pels residus i els purins de 21.600 porcs. La Conselleria d’Economia ha paralitzat una ajuda que li havia donat i anunciat públicament, perquè encara no té l’avaluació d ’ impacte ambiental (AIA) de l’ampliació de la primera granja ni tampoc la llicència municipal preceptiva.

La companyia Distribución de Inversiones Agrícolas y Ganaderas (DIAG), del Grupo Sánchiz, va canviar el 2016 l’orientació de la seua granja de 750 bacones reproductores en cicle tancat a 7.200 places de porc d’enceball per a exportar, en la línia que estan seguint nombroses empreses que han vist en el mercat xinés una opció per a exportar carn porcina i que ha omplit l’interior d’Espanya de megagranges. El seu impacte ha començat a preocupar veïns i governs pel poc impacte laboral i l’excessiu mal ambiental que generen els seus residus.

Aquesta ampliació de la granja portava aparellats dos projectes d’energia solar fotovoltaica i un d’aprofitament energètic de biogàs generat a partir dels seus propis residus, que van ser reconeguts per la Conselleria d’Economia amb una ajuda de 213.000 euros el 2017.

A més de l’ampliació, DIAG va sol·licitar un altre permís per a construir dues granges més al terme municipal que dispararan la seua capacitat a 21.600 porcs. Llavors, la Conselleria de Medi Ambient va unificar l’avaluació d’impacte ambiental que tramitava i les dues noves, estudi que encara continua tramitant-se i que no té una decisió definitiva, segons fonts del departament que dirigeix Elena Cebrián. Malgrat la falta d’aquesta AIA, la companyia ha continuat quasi dos anys després funcionant a ple rendiment amb la seua granja de 7.200 porcs d’engreix.

Però és aqueixa falta d’AIA la que ha paralitzat la subvenció de 213.000 euros el 2017, que suposava el 15% dels 1,45 milions d’ajudes que la Conselleria d’Economia a través de l’IVACE havia de destinar a aquest tipus de projectes d’energies renovables en tota la Comunitat Valenciana. Però no és l’únic permís que li falta a aquesta granja, ja que, com que manca d’AIA, tampoc no ha pogut aconseguir la llicència municipal preceptiva.

Els problemes per a la granja DIAG a Aiora no acaben amb la suspensió de l’ajuda. Fa poc, ha rebut una visita dels inspectors de la Conselleria de Medi Ambient per un possible incompliment de la normativa.

La carn de porc s’ha convertit en el segon producte en exportació del sector agroalimentari, només superat per fruites i hortalisses. El creixement en els últims anys ha sigut exponencial gràcies a la gran demanda de mercats com el xinés. Aquest fet ha motivat que les empreses s’hagen llançat a una cursa de construcció de grans granges d’explotació intensiva i engreix de porcs per a l’exportació a l’estranger. La majoria de les explotacions van als municipis de l’interior, on ja estan generant grans problemes de sostenibilitat.