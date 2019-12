Grezzi abandona la portavocía de Verds-Equo y se da de baja del partido

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, deja su cargo como portavoz de Verds-Equo y abandona el partido. Grezzi continuará en política como miembro de Compromís, coalición en la que se integra este partido ecologista.

El concejal se ha dado de baja este lunes del partido después de comunicárselo a la Ejecutiva este fin de semana. Grezzi accedió a la portavocía después de la marcha de Juliá Àlvaro, ex secretario autonómico de Medio Ambiente, que un año después concurrió con Podemos a las elecciones autonómicas.

La salida del concejal de la formación verde implica la salida de la coportavocía de Compromís, aunque no abandone la coalición valencianista. Fueron las primarias de la coalición las que colocaron al concejal en una elevada posición en las listas electorales para que optara a repetir en el cargo en las municipales de mayo.

"Aunque fui fundador del partido siempre me he considerado un militante más, y ahora simplemente he tomado la decisión de apartarme de la vida partidista, sin dejar de desear a las compañeras la mejor de las suertes", explica Grezzi en un mensaje. El concejal asegura que su compromiso con el proyecto de Compromís, "sigue intacto".