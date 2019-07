El director del IVF comparecerá en las Corts el próximo martes para explicar por qué perdonó 1,3 millones de euros al medio del que Ximo Puig es accionista

Habrá explicaciones, pero no del jefe del Consell. La junta de portavoces de las Corts Valencianes ha acordado que comparezca el próximo 30 de julio Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas, para explicar la quita de 1,3 millones de euros a Editorial Prensa Ibérica.

La petición de comparencia, que parte del propio Illueca, ha sido registrada por el grupo parlamentario socialista. Las Corts Valencianes convocan la comisión de Economía para el próximo martes, donde el director del banco público valenciano tendrá que explicar por qué se perdonó más de un millón de euros al grupo mediático en el que tiene intereses el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Los grupos que forman parte del Gobierno del Botánico, PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida, han rechazado con su voto que Ximo Puig comparezca en las próximas semanas. Ciudadanos ha propuesto habilitar un periodo extraordinario de comparecencias -ya que el mes de agosto no es hábil salvo casos de urgencia- para que el president acuda a la cámara parlamentaria, pero la iniciativa no ha prosperado. Los grupos del Botànic han acordado desestimar el resto de peticiones y que solo avanzara la del grupo socialista, según informan diputados presentes en la reunión. El PP, por su parte, pide que comparezca la abogada de la Generalitat que exhime a Ximo Puig de responsabilidades legales al no haberse ausentado de la votación del decreto que permitió al IVF realizar la quita de forma retroactiva.

A través de su número dos, la vicepresidenta Mónica Oltra, el líder del Ejecutivo manifestó que acudiría a dar las explicaciones pertinentes al Parlamento autonómico sobre la operación empresarial en la que medió la Generalitat. Puig posee un pequeño paquete accionarial (un 1,17%) en Pecsa, empresa editora del periódico Mediterráneo de Castellón, que pertenecía al Grupo Zeta hasta la reciente compra por parte de Editorial Prensa Ibérica. El banco público, que se adhirió a otras entidades para facilitar un préstamo al Grupo Zeta, le perdonó un 70% de la deuda que hizo posible que el grupo Editorial Prensa Ibérica lo adquiriera.

El president respondió a algunos periodistas en Montanejos (Castellón) y en Bruselas sobre estas cuestiones. También ha hablado de ello con su vicepresidenta primera y su vicepresidente segundo, que dan por válida su versión.