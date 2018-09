La Inspección cree que los voluntarios de festivales no son trabajadores y pueden recoger basura y controlar accesos

La Inspección de Trabajo considera que voluntarios que recogen basura y controlan los accesos a un festival no tienen relación laboral con la empresa que lo organiza. Así se desprende de la resolución que afecta al DreamHack, uno de los mayores eventos de eSports, que se celebró en Feria Valencia este verano.

El sindicato Comisiones Obreras denunció la precariedad de los chavales que acudían al festival a realizar actividades a cambio de entradas, camping y bebidas energéticas, en jornadas de ocho horas prorrogables por turnos. Los miembros de la 'crew', como se hacen llamar desde el festival, no son trabajadores, considera la inspección.

Según la resolución a la que ha tenido acceso eldiario.es, la persona encargada de la inspección considera que "no se ha podido comprobar la existencia de relación laboral entre los denominados 'voluntarios' en el evento DreamHack con la empresa Encom Games SL, no siéndole por tanto exigible ninguna de las obligaciones que para los trabajadores por cuenta ajena se imponen en materia preventiva a las empresas". Por tanto, según la inspección, carece de cualquier responsabilidad esta mercantil de obligaciones en materia de empleo, seguridad social y prevención de riesgos laborales. La investigación no se pronuncia sobre si el evento cumple o no los requisitos de seguridad para asistentes a celebraciones públicas.

El sindicato lamenta "la dificultad de acreditar situaciones de invisibilización del trabajo informal en modelos económicos basados en la subcontratación y la división de actividades en empresas cada vez más pequeñas y basadas en ventajas vía costes y no especialización y profesionalización de servicios". "Seguiremos denunciando", avisan desde CCOO. Si los miembros de la 'crew' no estuvieran de acuerdo con la resolución de la Inspección de Trabajo, les quedaría la via de los tribunales.