El Internet Freedom Festival, encuentro internacional sobre derechos civiles en la red, suspende su edición de este año en València por el coronavirus

El Internet Freedom Festival (IFF), el encuentro internacional sobre libertades digitales y seguridad informática que se celebra en València, ha suspendido su edición de este año por la amenaza del coronavirus, según ha anunciado el perfil oficial de la organización en Twitter. "La seguridad y la protección de nuestros participantes es nuestra principal prioridad", señala el IFF.

As a result of the escalating impact of COVID-19, it is with heavy hearts that we will be cancelling the 2020 edition of the IFF. The safety and security of our participants is our top priority. Read our official statement for more info and next steps. https://t.co/46SYuxQMgxpic.twitter.com/jyq7SouGFv