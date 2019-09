Joan Baldoví: "Queremos pasar de la abstención al sí, pero para ello tiene que haber una negociación, y el PSOE parece más interesado en elecciones"

"Como político, me da vergüenza la imagen que damos, que no hayamos podido llegar a un acuerdo en 140 días". Con ánimo pesimista se ha mostrado el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, tras mantener el encuentro programado con el rey Felipe VI en la segunda toma de contactos para la investidura del presidente del Gobierno.

El representante de la coalición valencianista ha pedido al jefe del Estado que medie entre el PSOE y Unidas Podemos para que ambas formaciones retomen las negociaciones que rompieron el pasado julio y vuelvan al principio de acuerdo al que se habían acercado.

"Nosotros queremos pasar de la abstención al sí, pero para ello tiene que haber una negociación, y el PSOE parece más interesado en elecciones", ha lamentado el diputado, que ve poco probable que la formación que lidera Pedro Sánchez llegue a ningún acuerdo con la de Pablo Iglesias. "No puede ser que no se haya aprendido nada de los errores y nos hayamos vuelto a encontrar en el mismo escenario de julio, cuando ya no queda tiempo", ha añadido.

Baldoví reclama "gestos" del PSOE para obtener el voto favorable de su formación a Pedro Sánchez y afea a los socialistas que no hayan movido ficha desde el 5 de agosto, cuando se reunieron con él y Mónica Oltra en Valencia. En ese encuentro, en el que estuvo presente el líder del PSPV y president de la Generalitat, Ximo Puig, se puso en valor el Acuerdo del Botánico, el pacto para un gobierno progresista en la Comunitat Valenciana entre tres fuerzas políticas (PSPV, Compromís y Unides Podem), del que se dijo que era un ejemplo a exportar. Sin unas concesiones mínimas, la postura de Compromís seguirá siendo la abstención.