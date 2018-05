Juan Francisco García, entre el poder, el bàsquet i l'aigua

Habitual del pavelló de la Font de Sant Lluís, la Fonteta, on juga el València Basket, mai no ha amagat la seua preferència per l'Estudiantes, club que arribaria a presidir en moments crítics que el van situar a la vora del descens. L'advocat madrileny Juan Francisco García va ser un dels col·laboradors més estrets d'Eduardo Zaplana en el Palau de la Generalitat Valenciana, on va exercir de cap de gabinet i va tenir un paper rellevant en la posada en marxa de la política de grans projectes

Aquest dimarts, poc després de la detenció de Zaplana, ha sigut detingut a Barcelona, ciutat a la qual havia acudit a participar en l'assemblea de l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), en la qual era un dels tres candidats a la presidència. Agents de la UCO van acudir a detenir-ho al seu domicili a València i, en comprovar que no estava, la Guàrdia Civil va optar per fer-ho a Barcelona. L'ACB l'ha descartat en conéixer-se la notícia.

A pocs sorprèn la vinculació de Juan Francisco García amb l'expresident valencià i exministre de Treball. La complicitat entre tots dos era tal en els seus temps de poder a València que Zaplana va intentar el 2002 posar-lo al capdavant d'Aguas de València, l'adjudicatària del subministrament a la ciutat de València.

Zaplana va intervenir per a rellevar de la direcció de l'empresa al llavors conseller delegat, Aurelio Hernández, un polític del PP que va ser alcalde de Càrcer i a qui repescaria després Francisco Camps. Va intentar sense èxit, col·locar al capdavant de l'empresa el excap de gabinet.

Aprofitant la guerra pel control d'Aguass de Valencia entre el grup francés Bouygues i un grup d'accionistes valencians recolzat pel Banc de València, que acabarien guanyat aquests últims, Zaplana va temptejar la possibilitat de fusionar l'empresa valenciana amb el Canal d'Isabel II, que el llavors president madrileny Alberto Ruiz Gallardón va pretendre privatitzar, encara que la maniobra va quedar frustrada. Pretenia crear una companyia capaç de competir amb el gegant del sector, el grup Aguas de Barcelona.

L'assalt a la privatització de l'empresa madrilenya mitjançant l'entrada en la companyia valenciana de capital de Florentino Pérez no va arribar a produir-se, però la proximitat de Zaplana a les empreses de l'aigua va persistir. Un enregistrament del cas Lezo ha revelat prescisamente sospitoses converses de Zaplana amb Ignacio González sobre el Canal d'Isabel II.

Juan Francisco García, que va muntar inicialment una consultoria, va ocupar lloc de conseller en la concessionària d'autopistes Aumar i va estar en Acesa. El nom de García es va vincular recentment a l'empresa valenciana Tecvasa, sòcia del Canal d'Isabel II en la compra amb 70 milions de dòlars de diners públics de l'empresa Inassa a través de Canal Extensia, la fi de la qual era gestionar el servei públic d'aigües a Llatinoamèrica. El jutge Eloy Velasco va imputar per aquesta operació al director general de Tecvasa, Salvador Cardona Aucejo.