La Justicia da la razón a la Diputación de Castellón en su litigio con la Generalitat por los despidos en el Hospital Provincial

La decisión de la Conselleria de Sanitat de modificar la plantilla del Hospital Provincial en octubre de 2016 ha sido anulada por la Justicia. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló emitió el pasado miércoles una sentencia en la que declara nula aquella remodelación que incluyó la regularización de 109 plazas y la eliminación de otras 23 que se habían quedado vacantes.

El Hospital Provincial está gestionado por un consorcio del que forman parte la Conselleria -actualmente con poder de decisión gracias a su mayoría de votos- y la Diputación provincial. El Gobierno de esta última administración denunció aquella decisión ante la Justicia en una demanda firmada por la diputada Elena Vicente-Ruiz.

Poca voluntad de negociación

La jueza explica que las razones para anular la decisión de la Conselleria es que no hubo suficiente negociación previa con los sindicatos. "Se puede concluir sin mucho esfuerzo, que no ha existido dicha negociación colectiva" afirma la sentencia. La convocatoria a la mesa de negociación se hizo de manera urgente y no se les aportó la documentación en la que se basaban los cambios en la plantilla.

La sentencia cita que uno de los testigos, de CCOO, explicó que "ya se está produciendo en el día de la fecha ( el mismo día de la mesa de negociación ) a enviar cartas de despido, con lo que se constata la poca voluntad negociadora de la demandada, quien tenía preconcebido lo que iba a realizar".

Frenar el "desmantelamiento"

Según la Diputación de Castellón, esta sentencia declara nulos 16 despidos que se derivaron de aquella remodelación. En los dos años que han pasado desde entonces, una mayoría de esos trabajadores han recurrido estos despidos y han ganado sus respectivos juicios, ya sea porque los despidos han sido declarados nulos o improcedentes.

" Hoy Castellón gana el que los jueces hayan frenado el intento de desmantelamiento del Hospital Provincial que la consellera [Carmen] Montón inició y la han obligado a retrotraerse al inicio de este mandato, antes de que se tomara ninguna de estas decisiones", afirmó el presidente de la Diputación, Javier Moliner, en una nota de prensa.

Contra el "fraude de ley"

Por su parte, la dirección del Hospital afirma que esta sentencia no afecta a los despidos porque estos no estuvieron explícitamente incluidos en la decisión que ahora la Justicia anula: “El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno del Consorci en octubre de 2016 no contempla despidos, sino que recoge la creación de 109 nuevas plazas estructurales y la amortización de plazas que se encontraban vacantes desde hacía tiempo y que por ley no se podían cubrir al ser de naturaleza funcionarial”.

En su comunicado, explican que emprendieron esta remodelación para cumplir " con el mandato del Tribunal de Arbitarje Laboral (TAL) que exigió en 2014 una solución a los 124 contratos en fraude de ley" que había en ese momento. La sentencia afirma que contra ella "no cabe recurso alguno". Sin embargo, la dirección del centro hospitalario anuncia un "recurso al entender que la sentencia se puede recurrir en virtud del artículo 81 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa".