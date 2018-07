La Justícia obri quatre causes diferents per corrupció a Francisco Camps en huit mesos

El 2018 serà per a l’expresident de la Generalitat Francisco Camps dels pitjors de la seua vida i, si la justícia continua a la velocitat actual, podria condicionar el seu pròxim lustre vital. Des del mes de desembre del 2017 la justícia –enteneu jutges i fiscals– ha obert quatre investigacions contra el polític valencià. En tres ja està imputat i en la quarta, oberta aquest dijous per Anticorrupció, se’l pretén investigar per prevaricació dins de la peça separada número 5 del cas Gürtel de què havia quedat apartat en els anys 2010 i 2011.

Francisco Camps ha dit tot just conéixer la decisió de la Fiscalia que, si se l’acusa ara en Gürtel, “serà per acusacions sense fonament”. Però la realitat és que el ministeri públic considera arran de la confessió de Ricardo Costa –mà dreta de Camps en el PP valencià– que l’expresident era el cervell que donava les ordres als seus subordinats per a contractar amb la trama corrupta.

I és que el polític valencià somiava truites quan el 2011 va eixir absolt per un jurat popular de la coneguda causa dels “vestits”, en què va ser jutjat per suborn passiu impropi per haver rebut vestits a mida en forma de regal de la Gürtel. La seua absolució per un jurat popular es va convertir en un blindatge que el va mantindre apartat de tota la trama de finançament irregular del PP en què sí que van estar el seu número dos en el PP valencià i el seu número dos en la Generalitat. Van caure tots menys el líder i Vicente Rambla, que va ser absolt per l’Audiència Nacional.

Aquesta nova investigació en la trama Gürtel se suma a les que ja té obertes per tres jutjats d’Instrucció de València i en què està imputat. En algunes de les causes ja ha declarat, encara que les investigacions que pesen sobre la seua persona continuen.

El Jutjat d’Instrucció número 5 de València investiga des del febrer del 2018 l’expresident pel saqueig dels diners públics aportats a la Fundació V Trobada de les Famílies que va organitzar la visita del papa Benet XVI a València al juliol del 2006. Una peça de Gürtel també apunta a aquest gran esdeveniment religiós finançat per la Generalitat, però en aquest cas pel lloguer de pantalles gegants per la televisió pública Canal 9 per quasi el triple del seu preu a una empresa de la Gürtel. En aquesta causa l’expresident de la Generalitat no està sent investigat.

Les altres dues causes obertes contra Francisco Camps que s’han conegut enguany són per l’organització de la Fórmula 1 i el muntatge del circuit urbà a València entre els anys 2007 i 2012. El Jutjat d’Instrucció número 2 de València ha imputat l’expresident per les negociacions amb el magnat de l’F1 Bernie Ecclestone i la mediació en favor de l’empresa privada Valmor –organitzadora de l’esdeveniment– i el Jutjat número 17 de València, per les obres i les infraestructures construïdes per a la prova.

En aquesta última causa s’indaga si va haver-hi finançament il·legal del PP valencià i hi ha contractistes citats a declarar com a imputats.

Després de salvar-se de la crema judicial, que no política, de la causa dels vestits el 2011, l’expresident de la Generalitat continuarà amb el seu viacrucis particular. Ara, segurament, amb una causa més. La seua nova situació certifica un dels advertiments que va fer Álvaro Pérez “El Bigotes” en el judici de la Gürtel en l’Audiència Nacional. “Ací som tots els que estem, però no tots els que som”. Sembla ser que la justícia vol contestar-li.