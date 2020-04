L’Administració i especialistes alerten que el confinament inhibeix les denúncies per violència masclista i accentua el risc de maltractament

Viure el confinament decretat durant l’estat d’alarma amb el teu agressor. És el malson a què de ben segur s’han vist obligades moltes dones a la Comunitat Valenciana, amb l’agreujant que la situació de quarantena encara complica més la possibilitat de denunciar episodis de maltractament.

De fet, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha alertat que de les 193 denúncies registrades de l’1 de març al 14, s’ha baixat a 146 en la segona quinzena del mes, és a dir un 26% menys: "Ens preocupa molt aquesta dada, perquè pot ser un indicatiu que les víctimes no estan denunciant, potser per la situació de confinament".

Cano ha recordat que "si alguna dona vol posar una denúncia, ha de saber que tindrà

tots els recursos al seu costat malgrat l’estat d’alarma, que els serveis de l’Ajuntament per a atendre i protegir les víctimes estan funcionant a ple rendiment".

L’edil ha recordat que als recursos habituals per a poder denunciar s’ha sumat un protocol nou amb les farmàcies valencianes com a col·laboradores i com a punts segurs: "Qualsevol dona que haja sigut víctima de violència masclista aquests dies pot acudir a una farmàcia i, pronunciant la paraula clau ‘màscara 19’, el farmacèutic o la farmacèutica donarà avís a les autoritats policials".

De la seua banda, Chelo Álvarez, presidenta de l’associació Alanna, especialitzada en intervenció social i amb inquietuds per la inclusió social de les dones més vulnerables, ha alertat que, durant el període de quarantena, el telèfon 016 d’atenció a víctimes de violència de gènere, que no deixa rastre, ha registrat un 18% més de telefonades a tot Espanya.

A més, l’aplicació AlertCops, que permet denunciar delictes de manera discreta i envia la ubicació de la víctima a la Policia, ha registrat a tot Espanya 1.432 pulsacions d’alerta en tot el país al març, 432 més que un mes habitual (sense estat d’alarma).

Malgrat tot, Álvarez vaticina un repunt de denúncies quan passe l’estat d’alarma: "Els agressors exerceixen un control fort sobre la víctima i el telèfon mòbil és un dels elements que vigilen més, fins i tot en molts casos els el lleven, amb la qual cosa els mitjans que tenen les dones per a demanar auxili es redueixen molt; en aquests casos, han d’intentar abandonar la llar en una distracció de l’agressor o mentre dorm, i anar a casa d’alguna veïna o a qualsevol establiment a demanar ajuda, com per exemple a les farmàcies".

Tres denúncies en l’oficina de la Ciutat de la Justícia

En termes semblants es manifesten des de la Conselleria de Justícia. Segons han informat, durant aquest període d’alarma, no s’han modificat els protocols d’actuació del personal de l’Oficina de Denúncies de la Ciutat de la Justícia de València: "Es continua actuant de manera interdisciplinària per part de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana i l’equip psicosocial de l’oficina".

Segons expliquen, "s’ha detectat un descens en l’activitat duta a terme habitualment en l’oficina de denúncies, la qual cosa, unida a les mesures de seguretat i protecció del personal que treballa en aquesta oficina, ha motivat que els equips de treball siguen els mínims necessaris per a prestar una atenció adequada".

Durant aquest temps, s’han dut a terme sis assistències en l’oficina: tres amb presentació de denúncies i 3 sense denúncia, i 17 assistències telefòniques sol·licitant informació.

Les mateixes fonts asseguren que es preveu "un increment considerable del nombre de denúncies en el moment en què acabe el confinament. Actualment resulta molt difícil que les possibles víctimes abandonen el domicili familiar, encara que siga per a denunciar el seu presumpte agressor".

Quant a l’activitat de la Xarxa d’Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte (OAVD), s’ha concentrat l’atenció en les oficines de les capitals de província, on els tècnics treballen presencialment.

La resta d’OAVD disposen d’una persona de guàrdia localitzada (en domicili) i atenen sempre que es produeix alguna urgència. Les oficines compten amb professionals de la psicologia, el treball social i el dret, que treballen per torns per cobrir tots els serveis i horaris.

Les oficines provincials d’Alacant, Castelló i València romanen obertes al públic de 9.00 a 14.00 hores i poden prestar atenció presencial a víctimes del delicte en els casos imprescindibles, encara que una gran part de les actuacions dutes a terme es fan de manera telefònica o telemàtica.

Així mateix, es manté el servei d’assistència a víctimes des dels jutjats de guàrdia des de les 15.00 a 20.00 hores i, els caps de setmana i festius, de 9.00 a 20.00 hores. De la seua banda, l’Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere de la Ciutat de la Justícia de València manté el seu horari d’atenció al públic de 9.00h a 21.00 hores tots els dies de la setmana per atendre les dones que vulguen interposar una denúncia.

Finalment, els centres de Dona 24 hores de la Comunitat Valenciana, dependents de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, han rebut, del 15 de març al 29, 1.520 telefonades, "aproximadament les mateixes que en la segona quinzena de febrer". Sí que s’han incrementat les telefonades dels tècnics a les víctimes per a comprovar la seua situació: en total han fet 1.200 telefonades de seguiment durant l’estat d’alarma.