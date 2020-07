L’atenció primària valenciana davant de la pandèmia: falta de personal per a rastrejar contagis i increment de visites per depressió

“Quan es va plantejar fer el seguiment dels contactes dels pacients contagiats, ens van prometre un augment de personal que no ha arribat mai; aquesta tasca de rastreig amb un índex més elevat de casos no l’hauríem poguda fer”.

D’aquesta manera s’ha pronunciat la vicepresidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar, Ana Sarrión, sobre les tasques de detecció de casos precoços de coronavirus i de rastreig dels seus contactes que es duen a terme des dels centres d’atenció primària, i com aquestes noves activitats han modificat el model d’organització i d’atenció que s’oferia fins ara als ambulatoris.

Segons Sarrión, “la faena de rastreig, és a dir, de detecció de persones que han pogut estar en contacte amb pacients amb símptomes lleus i que han donat positiu és molt costosa i demana molt de temps; moltes vegades et trobes amb la dificultat que els contagiats no volen donar telèfons ni altres dades de gent amb què han estat en contacte; si són companys de faena, sobretot, costa molt més”.

Sobre els reforços anunciats per la Conselleria de Sanitat, ha explicat que aquest mes començaran a cobrir-se les substitucions per les vacances del personal, però ha advertit que no es cobriran “totes”; per això, sobre el paper, no hi haurà un augment de recursos.

Pel que fa a la possibilitat d’una segona onada de contagis, la vicepresidenta de l’entitat ha comentat que “a curt termini no és probable” perquè “la majoria de proves que es fan donen negatiu i els brots que hi ha hagut estan molt localitzats”.

Col·lapse telefònic per a demanar cita

Sarrión ha explicat que la crisi del coronavirus ha implicat un canvi de model d’atenció als centres d’atenció primària de què no s’ha informat prou als pacients: “Ara només es pot demanar cita per telèfon i és una cita en què el metge telefona al pacient per preguntar-li el motiu de la consulta; molts dels problemes es resolen en aquesta primera telefonada i, quan cal, en una revisió presencial del pacient; llavors se li dona data per a anar a l’ambulatori”.

La doctora ha explicat que, com que no està operativa ni l’app ni la web de la Conselleria per a demanar cita, les línies telefòniques dels ambulatoris es col·lapsen i això fa que els pacients hi vagen personalment a sol·licitar-la.

“El problema és que molts volen ser atesos quan hi van a demanar la cita, però no saben que per qüestions de seguretat no pot haver-hi molta gent a les sales d’espera i només es pot passar consulta als qui se’ls ha telefonat prèviament; això genera moltes queixes dels usuaris”, ha lamentat.

Quant als motius de les consultes, Sarrión ha destacat que té la percepció que la quarantena ha generat menys problemes cardiovasculars; tanmateix, s’hi ha observat un repunt d’ictus com a conseqüència del sedentarisme.

Però, sobretot, ha alertat de la gran quantitat de consultes de pacients “amb símptomes depressius i problemes psicològics derivats moltes vegades de la pèrdua de l’ocupació; és un problema de salut que de segur que augmentarà”.