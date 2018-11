L’espectacle de Mongolia a València se celebrarà finalment per haver-ne garantit la policia nacional la seguretat

Ha hagut d’obrir la Delegació del Govern una investigació d’ofici sobre les amenaces de l’extrema dreta contra l’espectacle de Mongolia perquè els organitzadors de l’acte, el teatre privatitzat La Rambleta, rectifiquen i finalment accedisquen a programar l’obra humorística prevista per als pròxims 1 i 2 de desembre.

Els gestors de La Rambleta s’han reunit divendres amb membres de la Delegació del Govern i la policia nacional, que els han garantit la seguretat i els han revelat que tenien ja un dispositiu previst per als actes després d’haver obert una investigació d’ofici arran de les amenaces per xarxes socials d’aquesta setmana. La Rambleta no havia comunicat a la policia nacional la situació i no havia tingut prou amb el compromís de la Policia Local de muntar un dispositiu especial per als dos dies d’actuacions.

Després de la reunió, La Rambleta ha decidit rectificar i continuar amb la programació dels espectacles de Mongolia dissabte i el diumenge. “La Rambleta agraeix el compromís ferm i la garantia de les autoritats públiques municipals i estatals en l’evitació d’incidents durant l’espectacle, manifesta la seua col·laboració amb elles a fi de garantir-ne el desenvolupament normal i fa públic el seu desig total que la discrepància no es convertisca en una arma llancívola que fracture la nostra societat”, han explicat en un comunicat.

Fonts de la Delegació del Govern han explicat que han obert una investigació per les amenaces a través de les xarxes socials i que prendran declaració a les persones que han rebut avisos de persones de l’extrema dreta. No es descarten detencions una vegada s’hagen dut a terme les primeres perquisicions.