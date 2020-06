Pilar Lima gana las primarias de Podem con 38 votos de diferencia respecto a la portavoz parlamentaria Naiara Davó

La exsenadora y diputada autonómica Pilar Lima será la próxima secretaria general de Podem en la Comunitat Valenciana. Lima ha sido elegida coordinadora autonómica -nuevo nombre para el máximo representante autonómico- con 2.206 votos (el 44,7%), seguida de Naiara Davó con 2.168 votos (el 43,9%) y de Fernando Navarro con 560 votos (el 11,3%).

Los resultados para el Consejo Ciudadano Autonómico arrojan un organismo dividido en dos. La candidatura de Pilar Lima tendrá 14 representantes, los mismos que los de la portavoz, Naiara Davó, a falta de que los círculos elijan a sus 3 representantes. Las candidaturas están pendientes de una posible revisión de los resultados por la diferencia mínima.

Podemos cerró el miércoles por la tarde el proceso de votaciones para escoger secretarios generales autonómicos y consejos ciudadanos en varias comunidades autónomas. Es en la valenciana donde se ha dado un mayos conflicto, tanto por la pugna entre varias candidaturas como por las formas del debate. Los tres espacios que competían para liderar Podem pidieron un proceso alejado de la guerra interna y terminaron inmersos en ella a través de canales como Telegram, Twitter y los medios de comunicación.

Lima recibió en las últimas primarias estatales 29.000 apoyos de los 59.000 votos emitidos en la candidatura de Pablo Iglesias. En este proceso aún queda pendiente que los círculos elijan a sus representantes. Respecto a las últimas primarias en las que optó a la secretaría general autonómica, el apoyo a Lima ha descendido en apenas 200 votos.

La victoria de Lima podría generar conflictos en el grupo parlamentario. Aunque en Podemos aseguran que la vicepresidencia de Martínez Dalmau está blindada por un acuerdo con la dirección de Pablo Iglesias, el partido podría decidir movimientos. Lo mismo ocurre con el papel de la síndica, Naiara Davó, que podría ser relegada. Todos los miembros del grupo parlamentario, salvo Cristina Cabedo, secretaria de la Mesa, que no se ha posicionado, han acompañado a Naiara Davó en su lista o han manifestado su respaldo a la portavoz. No obstante, a Lima le quedaría el apoyo con las dos representantes de Esquerra Unida, cuya relación con Davó está bastante deteriorada. No sería un apoyo del todo sólido, dado que durante las negociaciones del segundo Botànic Podemos propuso in extremis a Pilar Lima en sustitución de la consellera de EU, Rosa Pérez Garijo.

De 12.000 inscritos en la Comunitat Valenciana ha participado menos de 50% en este tercer proceso: 5.151 personas. La cifra, aunque alejada de otras primarias, es prácticamente las misma que en el proceso que eligió a Rubén Martínez Dalmau como candidato a la presidencia de la Generalitat, con el apoyo de 2.400 personas (el 44%). En la II Asamblea Ciudadana Valenciana, uno de los procesos más tensos de la formación, participaron 7.400 personas; 3.000 apoyaron a Antonio Estañ, 2.400 a Pilar Lima y 1.900 a Fabiola Meco.

Un partido-movimiento

La elegida como coordinadora autonómica ha formado parte de la lista de Pablo Iglesias para las primarias estatales de Podemos, donde ocupa el cargo de responsable de Diversidad. Su proyecto plantea la construcción de un partido-movimiento que enlace las instituciones con los movimientos sociales y criticaba el proceso de 'moquetización' de su formación en la Generalitat o las Corts Valencianes. Lima cuenta con el apoyo de dirigentes valencianos del partido que forman parte del Gobierno, como su número uno, Maria Teresa Pérez, responsable del Instituto de la Juventud; Héctor Illueca, director de la Inspección de Trabajo o Rita Bosaho, responsable de Diversidad Étnico-racial.

La unitat a Podem és priòritaria i seguiré treballant com a Síndica per defensar la posició de Podem al Botànic.



Estem pendents de la revisió final de vots amb l'empat tècnic i volia felicitar a @pilar_lima per la seua campanya i el valor necessari que aporta a Podem. — Naiara Davó (@NaiaraDavo) June 19, 2020