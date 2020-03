Manual de críticas de una exdiputada socialista a las decisiones sobre pymes y autónomos del Gobierno de PSOE y Podemos

Las medidas de urgencia decretadas por el Gobierno de PSOE y Podemos para intentar paliar los perjucios que sobre las empresas está generando el estado de alarma empiezan a arreciar. La patronal ha cargado públicamente contra el anuncio de cierre total y muchas Pymes y autónomos se enfrentan a las dificultades de presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en un momento en que la administración está colapsando.

Pero si alguien está haciendo estas críticas de una manera mordaz y poniendo el dedo en la yaga es la que fuera diputada del PSPV-PSOE y exportavoz de Industria de los socialistas en el Parlamento Valenciano en la pasada legislatura, Noelia Hernández a través de su cuenta pública en una red social.

Hernández es licenciada en Economía y Administraciones Públicas y ha trabajado como analista de inversiones en los servicios centrales del ICEX, como analista de mercado en la oficina comercial de España en Nueva York, como analista de riesgo de país en el Departamento de Estudios de CESCE y como consultora en esa misma empresa, además de prfesora asociada en la Universidad de Alicante.

NO VAMOS A DEJAR A NADIE ATRÁS. Abro hilo 👇

La mayoría autónomos y pymes no pueden hacer ERTES/recibir ayuda porque no se les ha obligado a cerrar. Casi imposible alegar condiciones económicas. Tienen que aguantar todos los gastos, sin poder trabajar, aunque quieran hacerlo. — Noelia Hernández (@NoeliaHdezS) March 29, 2020

En un largo hilo en Twitter, la exdiputada asegura que las medidas del Gobierno hacen agua por muchos sitios:

-"La mayoría autónomos y pymes no pueden hacer ERTES/recibir ayuda porque no se les ha obligado a cerrar. Casi imposible alegar condiciones económicas. Tienen que aguantar todos los gastos, sin poder trabajar, aunque quieran hacerlo".

-"El soporte por condiciones económicas significa que ingresos en mes de marzo han disminuido 75%. El estado de alarma fue el 14. Mitad del mes, así que, aunque no puedas trabajar nada y hayas tenido que cerrar, no lo podrás demostrar hasta que acabe abril. Quizá ya no habrá alarma".

-"Las "ayudas" que se ofrecen son avales y financiación que consisten en endeudarse, soportando con patrimonio de autónomos y empresarios. Endeudamiento con unas perspectivas de gran crisis global, me suena. Además, serán “próximamente”. Los gastos se pagan ya".

-"No es cierto que no se deje despedir, se obliga a pagar mayor indemnización. El R.D. no es claro, como todos estos días, pero no habla de despidos improcedentes. Se puede despedir igualmente. Las empresas sin problemas financieros lo harán. Las que están realmente en apuros, no".

-"Las empresas y autónomos de sectores que han obligado a cerrar pueden hacer un ERTE, si mantienen a todos sus empleados durante seis meses después. Si la actividad se hunde y no pueden mantenerlos con la crisis que se avecina, tendrán que pagar TODOS sus costes laborales".

-"La administración pretende que TODOS los autónomos y pymes sean digitales. Y hagan sus declaraciones antes del día 15, sin poder salir de casa ni tener despachos profesionales abiertos al público. Porque la digitalización recae en los profesionales".

-"Los periodos no retribuidos de las próximas semanas significan pagar sueldos y cotizaciones a empresas y autónomos, sin tener ninguna actividad. Se recuperarán las horas, si es que las empresas no echan la persiana".

-"Además, en dos días las empresas y autónomos tienen que pagar sus cotizaciones sociales, porque no se pueden aplazar ni dejar de pagar. En tres semanas también hay que pagar impuestos. Estos se pueden aplazar, si son menos de 30.000€, pero no es más que postponer la deuda".

Las quejas de Hernández son muchas de las que plantean pymes y autónomos y que a partir de este 1 de abril van a tener que solventar.