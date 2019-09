Marchas ciclistas, conciertos, feria de la movilidad y buses y metro gratis cierran la Semana de la Movilidad en València

La Semana Europea de la Movlidad Sostenible, que se viene celebrando desde el pasado lunes 16 de septiembre, concluirá el domingo 22 de septiembre con las celebración del Día Sin Coche que incluye un tributo a Queen en la plaza del Ayuntamiento.

Con este concierto, que se iniciara a las 12 horas, y un espectáculo acrobático se dará bienvenida a quienes participen en las diferentes marchas ciclistas (un total de seis) que, procedentes de distintos barrios de la ciudad, confluirán ante el Ayuntamiento.

Así pues, desde la Concejalía de Mobilidad Sostenible y con la finalidad de visualizar y promover ese cambio, se ha programado para el domingo un concierto de Tributo a Queen interpretado por los músicos que interpretaron los temas de la banda liderada por Freddy Mercury en el musical We Will Rock You.

El concierto y todo el evento que girará en torno a él —en un juego de palabras con el título del célebre álbum de Queen— lleva por título ‘By Bike At The Opera’ y aunque cualquiera podrá presenciarlo de manera libre y gratuita acudiendo a la plaza del Ayuntamiento, la fiesta será completa si participan en cualquiera de las seis marchas en bici que partirán desde diferentes puntos de València hacia el Ayuntamiento para asistir al mismo.

Estas marchas en bici, que saldrán al mismo tiempo desde distintos puntos de la ciudad y que serán guiadas y conducidas por monitores, están abiertas a la participación de personas de todas las edades. Todos los puntos de partido se pueden consultar en la web de la Agencia de la Bici.

Y todas aquellas que participen desde los puntos de partida, donde recogerán un plano, recibirán al finalizar el recorrido y previa presentación de ese mismo plano, el obsequio de una bolsa de tela conmemorativa con el lema 'En València la meua bici compta'.

Las rutas discurrirán mayoritariamente por calzada y dispondrán de monitores y monitoras especializadas que guiarán el recorrido, además del apoyo de la Policía Local.

Desde la Agencia de la Bici recomiendan a todas las personas que desean participar que acudan a estos puntos de salida con al menos 20 minutos de antelación para poder coger con tranquilidad los mapas que deberán presentar al finalizar el recorrido en la plaza del Ayuntamiento para recibir su bolsa.

Del mismo modo, también recuerdan que quien desee disfrutar con tranquilidad tanto del concierto como de las actividades de la Feria de la Movilidad Sostenible que se desarrollará todo el fin de semana en la plaza del Ayuntamiento, acudan provistos de los candados necesarios para estacionar las bicis en los puntos existentes y los que se habilitarán para estacionar en la misma plaza.

Además del concierto (que tendrá una duración aproximada de dos horas y repasará temas de toda la trayectoria de Queen) y de las actividades y stands de la feria de la Movilidad (que abrirá el sábado 21 a partir de las 11 horas) todos los asistentes a la paza podrán también disfrutar la mañana del domingo 22 del espectáculo de Acrobacias artísticas en bicicleta, ‘Artistic Cycling Freestyle’, a cargo de la acrobata Lea Schaepe, a las 11 horas. Por la tarde, frente al Centro Cultural del Carmen, Schaepe realizará dos pases más coincidiendo con la fiesta de clausura de Festival Internacional de Cinema Ciclista Rueda València (horario por determinar).

"El 22 de septiembre es desde hace años una efeméride y una reivindicación mundial de hacia dónde deben ir las políticas de movilidad" recordó el concejal Giuseppe Grezzi en la presentación de la Semana de la Movilidad.

"Y ahora cuando València está siendo reconocida por las valientes y decididas medidas que está tomando en este sentido para ser una ciudad más habitable y saludable para todos los vecinos, esperamos que todas estas actividades sean una recompensa añadida a un logro que está consiguiendo la propia ciudadanía", afirmó.

Transporte público gratis

Desde la noche de este viernes 20 de septiembre hasta el domingo 22 quienes lo deseen podrán viajar gratis en la EMT. Si validan con la tarjeta multitítulo habitual no les contará el viaje, y si carecen de ella les será entregado gratuitamente un título de viaje.

Por su parte, la Generalitat facilitará el domingo 22 de septiembre servicio gratuito de transporte público en Metrovalencia, TRAM d ́Alacant y TRAM de Castelló para celebrar el Día Europeo sin Coche y la Semana de la Movilidad.

Esta medida, impulsada por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, tiene como objetivo promover el uso del transporte público y favorecer hábitos de movilidad más sostenibles en el conjunto de la sociedad.

El Oceanogràfic se suma a las actividades

El Oceanogràfic se une a la Semana Europea de la Movilidad (SEM), una campaña coordinada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que está dirigida a promover la sensibilización de las administraciones y ciudadanos sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente.

Un total de 27 alumnos de quinto y sexto curso de primaria del colegio público Ausiàs March de Nazaret, de la ciudad de València, llegará el próximo este viernes, alrededor de las diez de la mañana a las instalaciones del Oceanográfic, donde será recibido por el equipo de Educación del acuario con una pancarta de bienvenida, que más tarde escribirán con sus compromisos sobre la eliminación de la contaminación.

Como premio a su acción concienciadora, el Oceanográfic les ofrece su nueva oferta didáctica de inicio de curso escolar 2019/2020 “La Gymkatibu”, que fija sus objetivos en hacer comprender las amenazas humanas relacionadas con los tiburones e impulsar la colaboración en la conservación del medio marino.

Durante la actividad descubrirán todos los tiburones que habitan en las diversas áreas de Acceso, Océanos, Templados y Mediterráneo del Oceanogràfic y con el juego 'Buenas prácticas ambientales' se plantearán qué hábitos pueden mejorar para la protección del medio ambiente.