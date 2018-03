Marcos Benavent: "Si se investiga Ciegsa en los tribunales será por algo"

"No voy a responder a ninguna de sus preguntas". Es la única frase que Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, ha pronunciado este lunes en la comisión de investigación de la empresa pública Ciegsa, responsable de la construcción de colegios públicos y barracones que ha dejado un agujero millonario en las arcas de la Generalitat.

El autodenominado yonki del dinero ha tenido que esperar más de media hora su turno de comparecencia en la comisión de investigación de les Corts, tiempo suficiente para responder de forma esquiva a las preguntas de la prensa. En los pasillos ha reconocido las "mordidas" en la empresa pública y, aunque dice que no vio "bolsas de dinero", sí dice que vio dinero. Insistiendo en las comisiones que presuntamente cobraban los empresarios, ha dicho: "Supongo que claro que habría de todo. Si estamos aquí por Ciegsa y estoy en los juzgados también por Ciegsa, supongo que sería por algún motivo".

"Si ellos se queman o no se queman no lo sé, pero yo no la pongo. Pero ni por él ni por nadie. Me estimo mucho mis manos", ha dicho en alusión a Alfonso Rus y Carlos Fabra, que la semana pasada aseguraron que pondrían la mano en el fuego por Francisco Camps. El exgerente de Imelsa y quien fuera mano derecha de Rus en la Diputación de Valencia ha afirmado que muchos eran conocedores de la financiación irregular del PP y de las prácticas que Ricardo Costa reconoció en la Audiencia Nacional. Según Benavent, siguiendo el argumento de Rus la pasada semana, en la Diputación no contrataron con Orange Market y esta empresa "estaba más con el [partido] regional". "No sé si en el provincial se hizo alguna cosita", ha añadido.

En marzo del pasado año Benavent acudió a otra comisión de investigación, la de las residencias del modelo Blasco-Cotino. Allí, donde tampoco quiso responder a preguntas de los diputados pero sí cargó contra los dirigentes del PP que fueran sus compañeros, le advirtió a la diputada Mónica Álvaro que cuando le citaran a declarar por Ciegsa, hablaría. Este lunes, ha señalado que no se cree las comisiones de investigación, por lo que rechaza ser partícipe.