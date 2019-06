La Marina de València ja preveu duplicar la superfície de la seua piscina natural per l’allau de banyistes

La piscina natural habilitada en la Marina de València s’ha convertit en una de les principals atraccions com a complement d’oci del recinte portuari tan sols 10 dies després d’obrir-se al públic.

Així ho han confirmat fonts del Consorci València 2007, entitat pública gestora de l’espai, que ja estudien millores en el servei tant immediates com amb vista a l’any que ve.

En concret, han explicat que ja ha començat a treballar un segon socorrista en els moments de més afluència de banyistes, cosa que s’esdevé els caps de setmana, especialment els dissabtes, quan ja s’ha completat l’aforament màxim de 400 persones.

A més, les mateixes fonts han informat que està pendent d’aprovació en la comissió delegada del pròxim 26 de juny la instal·lació de "taquilles digitals en sis idiomes perquè la gent que va a la piscina puga guardar-hi els seus estris personals i al mateix temps carregar el telèfon mòbil".

Així, si s’aprova la setmana que ve com està previst, les taquilles s’instal·larien "al final d’aquest mateix mes".

A més, amb vista a l’estiu de l’any que ve, està previst "duplicar la superfície de piscina fins al pantalà següent, atesa la gran afluència de gent".

La zona de bany de la Marina de València està situada en la dàrsena interior, davant de la Base. Es tracta d’una piscina natural d’aigua salada, d’entrada lliure i gratuïta, que estarà oberta fins al 12 de setembre de 2019, en horari d’11.30 a 19.30 hores.

La zona de bany està formada per una piscina principal de 24 metres per 33 metres de superfície i 8 metres de profunditat, abalisat, un carril de natació per a entrenament esportiu amb un aforament de 58 persones.

El recinte té a l’abast tots els serveis: lavabos, vestuaris, dutxes, flotadors salvavides, servei de salvament i socorrisme i un lloc de primers auxilis. La qualitat de l’aigua de la piscina és òptima, segons s’ha comprovat en anàlisis successives.

De fet, la qualitat de l’aigua de la dàrsena valenciana, on sobreviuen espècies marines en extinció, és la que possibilita que siga usada com a viver de la Fundació Oceanogràfic. D’altra banda, cal recordar que la Marina de València és l’únic port esportiu de la província amb bandera blava, certificació europea de qualitat mediambiental.

L’espai disposa també d’un solàrium de 456 metres quadrats, creat amb pantalans flotants vestits amb gespa artificial.

Un espai a l’aire lliure on descansar, prendre el sol i des d’on accedir a la piscina a través de rampes i escales. És també una àrea de chill-out, on se situa la cuina sobre rodes La Marinereta, que servirà begudes i una mica de menjar.