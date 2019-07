Marlaska comparecerá en la comisión de Interior del Congreso para explicar la muerte de un joven en el CIE de Valencia

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá en septiembre en una de las primeras sesiones de la comisión de Interior en el Congreso para explicar la muerte de un joven marroquí en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia.

La decisión la ha confirmado en la Diputación Permanente del Congreso el diputado socialista David Serrada para solicitar a ERC y EH Bildu que retirasen su petición de convocar una sesión extraordinaria del Pleno con la comparecencia de Marlaska. Ambos grupos pedían que acudiera el ministro para "dar cuenta de la situación de las personas retenidas" en el CIE de Valencia "y de las circunstancias de la última muerte sucedida dentro".

"No es la primera vez que se producen muertes en los CIE y de no establecerse cambios no será la última", ha proclamado Mertxe Aizpurua, diputada de Bildu, que ha reclamado que la gestión de los CIE no esté "en manos de la Policía Nacional", y ha denunciado que el joven muerto fuera encerrado en una celda de aislamiento. También ha preguntado si existe un protocolo contra suicidios en los CIE, "y en ese caso por qué no funcionó", así como si el fallecido había sido agredido previamente

Marouane Abouobaida, de 23 años, al que los responsables del centro encontraron ahorcado en una celda en la que estaba apartado, es la última víctima en un centro de estas características. El joven, según informó el delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, había participado en una pelea entre dos grupos rivales en el centro y se le aisló como medida de protección, ya que la pelea parecía haberse centrado en él.

Según la plataforma por el cierre de los Cies, CIES No, el joven envió un escrito al director del centro para informarle de su mal estado. La víctima redactó poco antes de su muerte una petición a la dirección del centro en la que denunciaba que había sido agredido y sufría dolores por las lesiones.

La plataforma ha convocado este martes una protesta frente al centro para exigir justicia para el joven. Varios cientos de personas, entre ellos diputados de Compromís y de Unidas Podemos han acudido a respaldar la concentración, donde han defendido que "ningún ser humano es ilegal".