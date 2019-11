Marzá, sobre las ayudas del valenciano: "La administración no hace una transferencia a una empresa si previamente no ha hecho una justificación"

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha asegurado este jueves que el objetivo de las ayudas al fomento del valenciano en los medios de comunicación es ese, fomentar el valenciano, y "si alguien no las ha usado para fomentarlo de forma correcta, que lo pague, que lo reintegre y que lo pague con la administración de justicia como toca".

Marzà se ha pronunciado en estos términos preguntado por la información que publica el diario El Confidencial sobre una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a varios medios de comunicación catalanes por unas subvenciones del Gobierno valenciano para el fomento del uso del valenciano. El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona un procedimiento, del que se levantó recientemente el secreto, por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias en el que se investiga desde 2018 la concesión de subvenciones públicas de la Diputación de Barcelona a instituciones y fundaciones.

Preguntado al respecto en los pasillos de las Corts Valencianes, Marzà ha explicado que su departamento no tiene "ninguna notificación al respecto" y hasta que llegue, "si es que llega", no puede entrar a valorar una cuestión como esta. Sí ha explicado que hasta ahora siempre han mantenido su actitud de "respeto a la legalidad, colaboración con la justicia" y si hay alguna empresa que no ha hecho las cosas bien, pues se le pide que devuelva el dinero, como se ha hecho en algún caso al ver que no se habían justificado las ayudas como tocaba.

En este caso, ha apuntado, no pueden hacer más hasta no recibir una notificación oficial, más allá de lo que ya se ha hecho como trámite habitual de comprobación de la justificación. "Yo estoy seguro de que el procedimiento de los técnicos para hacer lo que han hecho es el correcto y confío en que lo han hecho bien", ha reiterado. Cuando hay indicios de empresas que no han actuado correctamente, ha explicado el conseller, se pone en marcha un procedimiento específico.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha anunciado ante los medios su intención de personarse en la causa de Barcelona ante "la gravedad" de los hechos porque "el dinero es de los valencianos y algo no está claro". "Una vez más los controles de las consellerias cuando están dando el dinero público, como mínimo, están en cuestión", ha agregado.

Asimismo, han presentado este mismo jueves un escrito en todas las consellerias solicitando información sobre estas subvenciones que cifra en 326.000 euros, según informaciones publicadas- para saber "quién ha contratado y cuánto han contratado" y piden concreción sobre "qué tipo de contrato o licitación se ha llevado cabo, incluyendo también a las empresas públicas".

La diputada popular, que ha señalado que estas ayudas se pueden consultar en el portal de publicidad de las subvenciones del ministerio, incluyendo también el concepto y la fecha, ha recalcado que la situación es "lo suficientemente grave como para que alguien del Gobierno valenciano dé explicaciones" porque "si el dinero de los valencianos ha ido a financiar parte del proceso separatista sería bueno saberlo".