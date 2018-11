Médicos y enfermeros de hospitales valencianos suspenden las operaciones por la tarde por las "bajas retribuciones"

Médicos y enfermeros de los hospitales La Fe, Clínico y Peset de València; el General de Castellón y en otros centros de Alicante han suspendido las operaciones por la tarde en protesta por las "bajas retribuciones" del autoconcierto con la Conselleria de Sanidad Universal, según han confirmado fuentes del Sindicato Médico CESM-CV.

En total, se están cancelando entre seis y ocho operaciones por especialidad y día. El sindicato ya alertó a mediados de octubre de que las retribuciones del plan de reducción de listas de espera eran "insuficientes" por lo que reclamaron a la Conselleria que incrementara las compensaciones económicas.

Desde la Conselleria de Sanidad han apuntado a Europa Press que la titular de este departamento, Ana Barceló, ha formado este mismo lunes una resolución en desarrollo del acuerdo del Consell del pasado 26 de octubre, lo que implica un aumento en las retribuciones, con lo que a partir de este martes vuelve a haber autoconciertos.

Este desarrollo se alcanzó en una negociación adicional tras la firma de ese convenio. La resolución se publicará esta misma semana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, según las mismas fuentes, que han apuntado que este martes se retomarán las intervenciones quirúrgicas por la tarde, cuya cifra oficial de suspendidas no se ha concretado.

Según señalan desde CESM-CV, "los médicos no se están acogiendo a este plan porque es ridículo, las retribuciones que se plantean son ridículas", ya que, por ejemplo, por operar una hernia la remuneración es de unos 40 euros.

Tanto el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) como el Sindicato de Técnicos en Cuidados de Enfermería (SAE) calificaron recientemente de "insuficientes" esas retribuciones y reclamaron a Sanidad Universal que incrementera las compensaciones económicas previstas para determinados actos médicos en el programa, que se basa en la realización de actividad fuera de la jornada ordinaria con medios propios del sistema valenciano de salud.

El baremo se dio a conocer en la Comisión Técnica de retribuciones de octubre, donde se informó del borrador de acuerdo del Consell sobre el programa especial de productividad y compensaciones previstas.

En la misma línea se ha manifestado el representante de Unión Sindical Obrera (USO) Paco López, quien ha exigido unas retribuciones "dignas" porque considera que las actuales "rozan el ridículo". "Hay descontento general en todos los colectivos, todos pierden poder adquisitivo con la nueva retribución. Están de acuerdo con el plan de choque, pero no con las retribuciones", ha apuntado.

En este sentido, López ha indicado que, con las retribuciones anteriores, los profesionales percibían 68 euros por seis horas y media de trabajo de tarde, mientras que actualmente depende de los actos quirúrgicos y "no se paga toda la sesión de tarde". Así, ha desgranado que, por ejemplo, una operación de fimosis a un niño se retribuye con 12 euros y si se hacen tres en la misma tarde son 36. "Son seis horas y media por 36 euros, hablando de horas extraordinarias. Nadie va a querer hacerlo", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que el área de enfermería de La Fe ha recibido una oferta para que esta semana no suspendieran las intervenciones, con la promesa de que serían retribuidas conforme al plan anterior, a lo que el colectivo se ha negado porque "lo querían por escrito".

El representante de USO se ha mostrado crítico con la Conselleria, a quien acusa de "vender humo" por "publicitar" que se iban a doblar las retribuciones a los profesionales, algo que "en la práctica se ha visto que no", y de no tener en cuenta a los profesionales antes de tomar decisiones.

El autoconcierto "mejoraba un poco" la gestión anterior

Por su parte, desde Comisiones Obreras (CCOO), uno de los dos sindicatos junto con UGT que suscribieron en mesa sectorial la propuesta de Sanidad, han apuntado en declaraciones a Europa Press que el modelo de autoconcierto "mejoraba un poco" la gestión anterior y la modificación en las retribuciones -que pasaban de la retribución fija por sesión de seis horas y media por la tarde a una por acto quirúrgico- suponían "más o menos las mismas cantidades".

"En principio, el nuevo modelo permite una mejor gestión de listas de espera, porque puedes priorizar en función de donde tengas desajustes", ha resaltado la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV, Rosa Atiénzar.

Sin embargo, ha destacado que desde el sindicato han instado a Sanidad a que haga una "revisión" para que se incluya al personal que no está recogido en el acuerdo, como técnicos de rayos, y han solicitado una "clarificación en cuanto a retribuciones" para aquellos actos quirúrgicos que no se contemplan en la tabla: "Es una tabla concreta, pero no es excluyente", ha puntualizado.

"El autoconcierto es puntual, para reducir las listas de espera en momento puntual, pero donde hay que implementar recursos y esfuerzos es de carácter estructural, que vengan a paliar los problemas de listas de espera. Siempre va a haber, pero dentro de límites razonables, consideramos que en un plazo no superior a un mes", ha resaltado.