El eurodiputado Miguel Urban insta a la Comisión Europea a que inspeccione el CIE de València

A raíz de la presentación del informe 'CIE de Zapadores: Sin derecho a tener derechos', Miguel Urban, eurodiputado de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL), ha solicitado a la Comisión Europea que realice una inspección al Centro de Internamiento de Extranjeros de València y que inste al Estado español a abrir una investigación.

Urbán denuncia que no se han esclarecido las circunstancias de la muerte de Marouane Abouobaida hace un año en estas instalaciones. "¿Qué pasó en el CIE Zapadores cuando Marouane murió en su celda después de que le dejaran solo tras haberle dado una paliza?", se pregunta el eurodiputado español, quien exije "justicia" y reclama a la Comisión Europea que presione al Gobierno para que se realicen las "investigaciones necesarias".

¿Qué pasó en el CIE Zapadores cuando Marouane murió en su celda después de que le dejaran solo tras haberle dado una paliza? Exigimos #JusticiaParaMarouane y pedimos a la @ComisionEuropea que presione para realizar las investigaciones necesarias@REDACOGE@CIEsNOpic.twitter.com/GNiEZ6JK91 — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) June 21, 2020

Tal y como recuerda Urbán en su escrito, el 15 de junio de 2019, Marouane Abouobaida murió "de forma violenta" en el recinto de Zapadores "sin que hasta el momento se hayan esclarecido las circunstancias que rodearon la versión oficial del suicidio". Tal y como apunta, el interno "acababa de sufrir una brutal paliza" y fue recluido en una celda de aislamiento "estando convalenciente". "Denunció los dolores que sufría, pero nadie hizo caso", relata.

Diez días después de su muerte, el juez de vigilancia ordenó la aplicación de dieciséis medidas referidas a l prevención de los intentos de suicidio y a los criterios para someter a aislamiento, "que no se adoptaron en su caso", apunta el eurodiputado del GUE/NGL, quien señala que el informe de CIEs No denuncia casos de malos tratos policiales, el encierro de doce víctimas de trata, once menores y dos enfermos de VIH, así como "las pésimas condiciones de habitabilidad" del CIE de Zapadores.

Así, Urban pregunta a la Comisión si va a solicitar a España una investigación sobre el CIE de València y si va a realizar una inspección 'in situ' de las dependencias de Zapadores.