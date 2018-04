El PP de la Diputación de Alicante salva a Zaragoza el mismo día que dimite el concejal de Elche procesado en su causa

Miguel Zaragoza seguirá siendo el diputado provincial del PP de Bienestar Social en la Diputación de Alicante. El voto de calidad del presidente del organismo provincial, César Sánchez, ha evitado que saliera adelante este miércoles la moción de Compromís en la que se instaba al pleno a que pidiera la dimisión de Zaragoza y de paso, a que le sustituyera el alcalde de San Fulgencio Carlos Ramírez, expulsado del PP por su condena a ocho años de inhabilitación por prevaricación.

Prevaricación por partida doble es precisamente uno de los delitos a los que se enfrenta el que fuera durante 12 años el alcalde de Santa Pola. Compromís ha argumentado en la defensa de su moción que Zaragoza está siendo investigado por supuestamente haber beneficiado a una clínica médica privada situada en la partida de Gran Alacant. https://www.eldiario.es/cv/alicante/Santa-Pola-PP-Miguel-Zaragoza_0_754524671.html

Al portavoz municipal del PP se le imputan los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho después de que la UDEF lo detuviese y posteriormente pusiera en libertad provisional junto con su hermana, cuñado y los responsables de la clínica.

Asimismo, la coalición también ha recordado que Zaragoza está procesado por un delito de prevaricación ambiental al autorizar y permitir durante años los excesivos ruidos generados por un chirinquito que colinda entre Santa Pola y Elche. El contencioso-administrativo ya se ha pronunciado al condenar a los dos consistorios a indemnizar a los vecinos afectados con más de 120.000 euros. Pero falta el juicio por lo penal pendiente para el año que viene, en el que también están procesados el exedil del PSOE Emilio Domenech y los regidores del PP Justino Delgado y Luís Ángel Mateo, todos de Elche. https://www.eldiario.es/cv/politica/concejal-PP-contratista-Consell-polemica_0_740176245.html

La casualidad –o no- ha querido que este último anunciara su dimisión justo en el momento en el que el pleno de la Diputación de Alicante no aceptaba el abandono de Zaragoza. Luís Ángel Mateo ha esgrimido “motivos personales” para dejar su acta a falta de un año para la renovación del Ayuntamiento de Elche. Con su procesamiento judicial y la petición de la Fiscalía y la acusación particular de penas de un año de cárcel e inhabilitación para cargo público, Mateo se negó a dimitir pese a que el PSOE recordó al PP que había traspasado las líneas rojas de su partido al mantenerlo como edil.

Los verdaderos motivos que han llevado a Mateo a renunciar, sin embargo, no serían éticos, sino económicos. Y es que como gerente de la empresa limpiezas Net ha tenido varios encontronazos con la administración pública. Desde no poder optar a contratas por ostentar el cargo de regidor hasta ser, de manera indirecta, cuestionado por la cúpula de su partido que denunció que la Conselleria de Igualdad había fraccionado ilegalmente contratos con, entre otras, la empresa de Mateo.