Mónica Oltra sobre el "no" de Compromís al PSOE y Podemos en el Congreso: "El ruido de Madrid no afecta a la salud del pacto del Botànic"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha asegurado que el "no" de Compromís a la propuesta de prórroga del estado de alarma del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no tendrá consecuencias en la Comunitat Valenciana. "El ruido de Madrid no afecta a la salud del pacto del Botànic. En Madrid suele haber mucho ruido, pero ya he dico muchas veces que este pacto está a prueba de bombas", ha explicado.

Para Oltra, "hay ruido porque la oposición política está en eso en lugar de tener actitudes más propositivas. Aquí caminamos poniendo en valor la pluralidad del pacto y las decisiones armonizadas que se toman en el Consell. Y se basa en escuchar al otro, porque en política se habla mucho y se escucha poco". La vicepresidenta del Consell ha contestado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell: "La diferencia de opiniones no tiene que ser sinónimo de división porque los gobiernos plurales aprenden a encontrar el punto de encuentro".

La vicepresidenta del Gobierno valenciano ha defendido que la reforma laboral se debe revisar porque "los trabajadores no pueden ser los que paguen la crisis otra vez". "El eslabón más debil de una relación laboral como es el trabajador debe tener su protección", ha explicado. En ese sentido y sobre el pacto entre PSOE, Podemos y Bildu, que también incluye la posibilidad para las instituciones vascas de disponer de más fondos de los permitidos, Oltra ha dicho que "jurídicamente los acuerdos entre partidos tienen que afectar a todo el territorio español, porque sino sería un acto arbitrario".

Sobre la petición del Gobierno valenciano de permanecer una semana más en fase 1, Oltra ha mantenido que "no se es nunca suficientemente prudente en esta crisis". "Han sido dos meses muy dolorosos y muy difíciles y no ser prudentes nos puede llevar a regresiones indeseables. Antes va la seguridad y la salud de las personas y cada paso que demos tienen que preservar la vida de las personas", ha dicho.

Oltra ha dicho también que el Gobierno valenciano sigue negociando con el Gobierno de España que el fondo de 16.000 euros no reembonsable para las autonomías en su lucha contra la COVID-19 incluya criterios de población. "Está negociando el conseller Vicent Soler y sigue trabajando para que el concepto población se tenga en cuenta en este reparto. Somos un 12 % más pobres que la media española y si a eso juntamos la infrafinanciación tenemos un problema. Los valencianos pagamos a territorios más ricos", ha argumentado. "Confiamos que haya cambios en las negociaciones y en el punto de partida", ha sentenciado.

El pleno del Consell de este 22 de mayo ha aprobado un convenio con el Ayuntamiento de Valencia para la regeneración urbana de El Cabanyal de 4 millones de euros. Son para obras de edificiación de 18 viviendas sobre terrenos demolidos y la rehabilitación de otras 602 viviendas. El Ejecutivo valenciano también ha aprobado el pago del 50 % de la subvención directa para la participación institucional a CCOO, UGT y la patronal Confederación Empresarial Valenciana (CEV).