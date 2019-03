Mónica Oltra apuesta por la política del acuerdo y el diálogo contra “los discursos de las banderas y el odio”

Compromís reunió el viernes en Castelló a la plana mayor de la formación y candidatos para pedir cuatro años más en las instituciones que afiancen las políticas para “rescatar a las personas” y consolidar el trabajo de esta legislatura frente “a los tiempos difíciles que vienen”. Mónica Oltra remarcó que muchos de los cambios que se han llevado a cabo en el Botànic han sido gracias a la presencia de Compromís en las instituciones y reprochó a sus socios de Govern que sólo quieran hacer “chapa y pintura”.

Oltra recordó “Cuanto más grandes son las banderas, más porquería hay que tapar. Imaginad la de porquería que hay en la Plaza Mayor de Madrid. Cuando el discurso se polariza y se tranforma en discursos del odio, de aniquilación del otro, hemos de contraponer una política del acuerdo, del diálogo”, declaraba Oltra. La vicepresidenta cargó también contra Pablo Casado, del que dijo que “cree que se debe a las mujeres como si fuésemos permanentemente menores de edad, que nos tiene que explicar lo que llevamos dentro”.

“Hacer patria es que 400.000 niños y niñas de la Comunitat Valenciana ya no paguen libros de textos, es que ya no haya copago farmacéutico, es que 76.000 personas estén dentro del sistema de dependencia, 35.000 más que en 2015. Eso es lo que significa que Compromís gobierne. Hacer patria es gobernar para las personas”, declaró Oltra.

En su discurso, Vicent Marzà, conseller de Educación, reivindicó la diversidad política de los candidatos en las listas de su formación, de la que dijo que “nosotros no hacemos primarias para pegarnos entre nosotros”. Marzà recordó que 24 años de gobierno del Partido Popular no se pueden revertir en solo cuatro años y que en las próximas elecciones “nos jugamos que vuelvan los de siempre con distinto color”.

“Es evidente que entre 2015 y ahora hay una gran diferencia. Y es que es la primera vez que una fuerza de izquierdas, valencianista, feminista, ecologista y que lucha por la dignidad del pueblo valenciano, llega a la Generalitat Valenciana”, declaró Marzà. “Nadie está hablando de los problemas de la gente. Os hablarán de rescatar fantasmas y banderas, pero aquí hemos venido a rescatar a las personas. En las próximas elecciones nos jugamos el día a día”, aseguró el conseller.

Propuestas para Europa

Los candidatos al Parlamento Europeo Jordi Sebastià, Myriam Fernández y Isaura Navarro, apostaron en sus discursos por trasladar los valores de Compromís a una Europa que “está perdiendo cada vez más gente”. Además abogaron por llevar a Bruselas el trabajo hecho aquí por la igualdad, contra la violencia de género y el bienestar social.

La crisis que atraviesa el sector citrícola valenciano estuvo también muy presente en un acto en el que Sebastià afirmó que “si en Europa la gente habla de la cláusula de salvaguarda es porque Compromís está allí”. Myriam Fernández, por su parte, aseguró que “el problema de la naranja es culpa de un tratado aprobado de no sé qué manera y de que Europa no entiende que la naranja aquí es estructural y el Estado no nos apoya”.