Mónica Oltra asegura que la ubicación de un centro de menores "no se consulta" y critica el mensaje "repugnante y cruel" del PP

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que la ubicación de un centro de protección al menor en un municipio "no se consulta" a la ciudadanía porque es una cuestión "de interés general" y garantiza derechos fundamentales. Así, ha señalado que "igual que no se consulta si se cumplen los derechos fundamentales o no", esto está fuera del ámbito de consulta, y ha censurado el mensaje "repugnante y cruel" que está lanzando el PP.

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre la postura del PP de Llíria (Valencia), que reclama al alcalde socialista de la población que realice una consulta para que los ciudadanos decidan "si quieren albergar en las instalaciones municipales el centro de recepción de menores".

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha indicado que se trata de un tema "muy grave" y ha lamentado la "incoherencia e irresponsabilidad" del PP, que es firmante del Pacto por la Infancia y "lo está vulnerando todos los días", criticando además la falta de plazas en el sistema de protección de menores mientras "va y se pone en la pancarta con la ultraderecha para evitar que se pongan en marcha esas plazas".

"No se puede estar diciendo una cosa y hacer la contraria, al PP no le interesan los niños y niñas de esta comunidad, los más vulnerables, los que más necesitan la protección de la sociedad, porque van a los municipios a señalarlos, a enviarles un mensaje absolutamente repugnante, que es: vuestras familias no os han querido y esta sociedad tampoco os quiere".

Según ha incidido es ese el mensaje que el PP lanza "cada vez que se pone en una pancarta" y es "repugnante, cruel, deshumanizado, impropio de un partido democrático".

"Estas cosas no se consultan", ha remarcado Oltra, que ha indicado que tampoco se pregunta por la ubicación de un centro de protección de mujeres, que deben ser protegidas como en este caso, en que hay que proteger a niños de sus agresores.

"Ángeles del infierno"

Por ello, considera que esa postura "es una gran irresponsabilidad" y "después van diciendo que son el partido de la responsabilidad" pero "son los ángeles del infierno". "No entiendo cómo un partido que se dice democrático dice estas cosas", ha incidido.

Al ser preguntada sobre si estas críticas son extensibles a otros casos como el de Paterna, donde PSOE, PP y Ciudadanos sacaron adelante la suspensión de la concesión de licencias asistenciales en suelo privado para frenar el centro de menores en Montecañada, ha recordado que la Abogacía ha recurrido ese acuerdo del pleno al considerar que no se ajusta a derecho y están a la espera de la decisión de los tribunales.

"Vale para todos los municipios"

Sobre el tema de fondo, ha incidido en que sus críticas a la pretensión de someter a consulta si se pone o no un centro de menores "vale para todos los municipios por igual". "Eso no se consulta porque son cuestiones de interés general, está fuera del ámbito de lo que se puede consultar", ha dicho.

"Se consulta si quieres un vial, un pipican o si quieres que el carril bici sea de color verde o rojo, no consultas si los derechos de los niños se deben cumplir o no en tu municipio, es una cuestión de garantía constitucional", ha dicho, y ha precisado que, por ejemplo, no se somete a votación ciudadana si "los niños rubios van a tener derechos".

Se trata, ha insistido, de servicios de garantía básica de derechos: "No vamos a consultar a un municipio si un niño tiene derecho a que no le apalice su familia, porque de eso estamos hablando, y esa valoración vale para todo el mundo".