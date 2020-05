Oltra, sobre las sociedades en Luxemburgo del líder empresarial Vicente Boluda: "Al Consell le gusta que se paguen aquí los impuestos, eso es patriotismo"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que a cualquier Gobierno "le gusta que la gente pague sus impuestos aquí" porque es un símbolo de "patriotismo". Oltra ha contestado así a preguntas de eldiario.es sobre la repatriación de 100 millones de euros a España desde dos sociedades en Luxemburgo del actual presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda. "Digo que este caso es legal, pero a ningún Gobierno le gusta que se eludan impuestos. Dar las gracias a todos aquellos que pagan estos impuestos en esta tierra", ha apuntado la también portavoz de la Generalitat.

Oltra ha explicado que la elusión de impuestos del líder empresarial, cuya opinión se tiene muy en cuenta en el Gobierno valenciano, no se ha tratado en el pleno del Consell, pero que la política fiscal del Consell del Botànic "es una declaración de intenciones". "Cuando llegamos en 2015, en la Comunitat Valenciana las rentas altas pagaban menos impuestos y las medias pagaban más. La postura del Botànic es hacer unos impuestos más justos y los que más tienen más tiene que aportar", ha argumentado.

La vicepresidenta ha asegurado que la situación que generan Luxemburgo o Países Bajos, que permiten la elusión de impuestos, "nos debería llevar a reflexionar y ver si dentro de la UE no sería necesario armonizar esos impuestos".

Sobre la petición de dimisión de la patronal Hosbec por asegurar que se debería reflexionar sobre el turismo de masas, Oltra ha respondido que no se ha enfrentado a ningún sector "ni he roto ningún puente". "Es un buen momento para reflexionar y redireccionar muchos sectores económicos. Pero no tenemos que confundir el sector económico con una parte. A una parte del sector no le ha gustado, pero hay otra parte que sí que lo han compartido. El sector turístico no son solo los empresarios, también lo son las personas que trabajan. Creo que es un momento de pensar porque es un momento muy difícil", ha argumentado.

Oltra ha defendido la gestión de la Conselleria de Sanidad respecto a las pruebas diagnósticas sobre coronavirus. "Es muy peligroso que se instale la idea de que el test protege. Los test rápidos se deben confirmar con PCR. Lo que protege es la distancia y la higiene de las manos. El test te dice cómo estás hoy, no dentro de dos semanas, por lo que es importante que nadie baje la guardia", ha apuntado. La vicepresidenta ha dicho que la Generalitat ha incrementado la capacidad de hacer test en la Comunitat Valenciana.

Sobre la crisis de los medios de comunicación y un posible plan de ayuda a los medios, la Generalitat quiere orientar las ayudas "al mantenimiento de los puestos de trabajo". "La acción del Consell va encaminada a preservar los puestos de trabajo en los medios. Esa es nuestra prioridad. Se está estudiando, pero solo hemos tenido una semana para abordar el documento presentado por la Unió de Periodistes", ha manifestado.