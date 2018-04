Oltra responde a Cantó: "mientras usted cobraba de Canal 9 en plena borrachera del PP, yo luchaba contra la corrupción"

A río revuelto, ganancia de pescadores. Esto es lo que debió pensar el diputado valenciano de Ciudadanos en el Congreso, Toni Cantó, cuando escribió un tuit en el que afirmaba "Queremos saber si Mónica Oltra pagó sus camisetas con dinero negro", como frase destacada de la entrevista que protagonizaba y que enlazaba en el mensaje.

Cabe destacar que la presunta financiación irregular que afectaría a Compromís lo haría a través del Bloc, partido al cual no pertenece Mónica Oltra, ya que esta se enmarca dentro de las filas de Iniciativa pel Poble Valencià, dentro de la coalición. No obstante esta situación servía de munción para el diputado de Cs para atacar a la líder de Compromís

No obstante Mónica Oltra prefirió responder con otra frase del refranero popular: Ir a por lana y salir trasquilado. De este modo la número 2 del gobierno valenciano contestaba: "mientras Usted cobraba por programas de Canal 9, de tertuliano de Ràdio 9 y por dirigir el VEO en plena borrachera de poder del PP, yo luchaba contra la corrupción y el saqueo", esgrimiendo así los contratos conseguidos por Cantó durante la etapa del PP.

Eso lo pregunta porque mientras Usted cobraba por programas de Canal 9, de tertuliano de Ràdio 9 y por dirigir el VEO en plena borrachera de poder del PP, yo luchaba contra la corrupción y el saqueo. Y todo eso con el coste personal y familiar q supuso https://t.co/riM4f3oZau — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 15 d’abril de 2018

A su vez Oltra, dentro de su tuit, incrustaba un vídeo de una intervención suya en les Corts en 2009 en el que respondía al hoy condenado por corrupción exconseller Rafael Blasco que sus camisetas "me las he pagado yo, y esto no tapa los trajes del señor Camps, ni los bolsos de la señora Barberá".