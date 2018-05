Oltra sobre el caso de la Fórmula 1: "A Camps no le llaman porque sea un emblema del valencianismo"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha vuelto a pasar este viernes por el juzgado para declarar por la organización de la Fórmula 1 en sus años de Gobierno. Camps ha comparecido en el juzgado de instrucción 2 de Valencia recurriendo a su discurso sobre "poner Valencia en el mapa" y las teorías de la conspiración.

"Compromís es un partido catalanista que quiere que en Barcelona haya Fórmula 1 y no en València, y es el que presentó la denuncia. No quieren que València esté al nivel de Barcelona, siempre han creído que València tiene que ser subsidiaria de Cataluña y esto de la Fórmula 1, a ellos les dolió profundamente", ha declarado el expresidente del Consell ante los jueces. Unas palabras que han causado una suerte de incredulidad en la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también líder de Compromís fuera del Palau.

Preguntada por la esperpéntica declaración de Camps en el juzgado, la vicepresidenta del Consell ha recordado que no se le cita a declarar precisamente por ser un patriota.

"El Gobierno del señor Camps se pasó de frenada y gripó el motor de esta Comunitat", ha ironizado con los símiles automovilísticos y ha remarcado que si en este momento existe una investigación judicial en marcha "no es por lo bien que se hizo o porque haya partidos que hayan denunciado, sino porque hay sospechas fundadas y serias de que alrededor de la F1 se montó todo un chiringuito de saqueo de las arcas públicas y eso es ilegal".

Los tribunales, ha continuado, "no intervienen para ver dónde se hace la Fórmula 1, sino que lo hacen cuando ha sido la excusa y el capricho de un Gobierno irresponsable que utilizaba este tipo de actos para saquear las arcas públicas y beneficiar a algunos amiguitos del alma que estaban muy cerca del poder", ha criticado.

"A Camps no le llamen porque sea un héroe del valencianismo ni un patriota porque lo que hacen los patriotas es no robar a sus conciudadanos porque la máxima primera de un patriota es 'no robarás a tus vecinos'", ha asegurado para indicar que, a partir de ahí, "la frase concreta es de análisis de otro ámbito que no es el político", ha concluido.