Oltra dice que el Gobierno valenciano lucha contra la corrupción "por encima de las siglas"

EL Pacto del Botánico está por encima de los partidos. La premisa, repetida por la vicepresidenta del Ejecutivo, Mónica Oltra, se ha repetido en numerosas ocasiones durante la legislatura. Ahora que se conoce una investigación sobre las cuentas del PSPV y el Bloc, dos partidos sustanciales para la formación del Gobierno, toma mayor relevancia.

Oltra ha respondido enunciando la primera frase en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por si las pesquisas judiciales, algunas ya archivadas, afectarían a la estabilidad del Gobierno valenciano. La respuesta ha sido contundente: "Ninguna investigación va a desestabilizar este Gobierno. Lo tenemos claro: contundencia absoluta por encima de las siglas", ha dicho.

"La corrupción es un cáncer", ha descrito la portavoz del Ejecutivo, que ha recordado que durante los tres años de legislatura han creado mecanismos de prevención. "Hemos establecido un cuerpo normativo para evitar que la corrupción entre a las instituciones. Estamos ocupándonos de estos temas", ha añadido. "Hasta organismos internacionales reconocen que somos ejemplo de la transparencia", ha señalado.

Sobre la reunión que ha planteado el líder de Podemos, Antonio Estañ, Oltra ha comentado que se harán reuniones bilaterales entre los partidos fuera del pacto. "El pacto del botánico queda fuera de esto. La propuesta de Estañ es una muestra de higiene democrática" ha considerado.

Interpelada como líder de Comrpomís sobre su confianza en Enric Morera, exsecretario general de El Bloc, pata mayoritaria de la coalición, ha respondido que no debe dirimirse en estos términos, que no es una cuestión de poner o no la mano en el fuego. "No son los términos en los que dirimir esto. Cuando está sobre la mesa el cuestionamiento público, la confianza no debe mover el relato (...) Nuestra relación personal es la personal, y es de cariño, pero la pública debe estar por encima y basarse en la transparencia, que es lo que el Bloc ha dicho que va a hacer", ha sentenciado.

Detención de Falciani

En otro orden de asuntos, la portavoz del consell se ha pronunciado sobre la detención de Hervé Falciani, autor de la lista de evasores fiscales que lleva su apellido. Para la vicepresidenta "resulta difícil explicar el cambio de criterio de la Fiscalía ante Falicani cuando en 2013 la Audiencia Nacional decidió lo contrario". Gracias a él, ha insistido, "España pudo recuperar más de 300 millones de euros" de patriotas que tenían cuentas no declaradas en bancos suizos. "A quienes se debe perseguir es a los defraudadores de su lista", ha sentenciado. Falciani colaboraba de forma altruista con la Agencia Antifraude valenciana, como señaló su director, Joan Llinares.