Oltra defiende a Morera: "El PP tiene un problema con respetar opiniones que no son la suya"

El tuit del presidente de les Corts todavía sigue encendiendo. El PP pidió el lunes la reprobación de Enric Morera por considerar que no había motivos para mantener en prisión preventiva a los políticos catalanes. Su portavoz, Isabel Bonig, considera que el president insinúa una prevaricación por parte de los jueces. También se sumó Ciudadanos, que consideraba "vergonzoso" el comentario de Morera.

Los populares amenazaron con solicitar la revocación del también dirigente del Bloc, uno de los partidos que conforman Compromis, si no retiraba sus palabras. Preguntada por esta cuestión tras el pleno del Consell, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha salido en defensa de Morera: "Tiene todo el derecho a expresarse públicamente", ha señalado. "Recomiendo a los partidos que quieren ser democráticos que respeten las opiniones", sugería al PP y a Ciudadanos.

Respecto a las palabras de Isabel Bonig, la líder valencianista ha considerado que "lEl PP tiene un problema con respetar opiniones que no son la suya". Al hilo del comentario de Morera, un añadido a una valoración de Jordi Évole sobre un artículo publicado en La Vanguardia, Oltra recordaba que el presidente de las Corts no ha manifestado nada fuera de lugar, "no ha dicho que la Tierra es plana. Muchos y reconocidos juristas han escrito sobre ello en estos términos". La vicepresidenta ha recordado este martes una idea que parece bastante evidente: la libertad de expresión también incluye a lo que nos molesta.

El presidente de les Corts, que no se había manifestado de nuevo sobre el tema, ha publicado un extracto de la Constitución recordando la definición del derecho a la libertad de expresión. "La falta de cultura democrática es preocupante", añadía.