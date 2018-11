Oltra defiende su modelo de indemnizaciones para víctimas de violencia machista: "Es un avance sin precedentes"

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha defendido este viernes que las indemnizaciones por violencia machista beneficien a todos los hijos, la pareja y a quienes reciban una agresión por defender a las víctimas al considerar que es "una "cuestión social" y "un avance sin precedentes".

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell preguntada por las críticas de algunos colectivos a la propuesta recogida en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat que amplia los beneficiarios de las indemnizaciones por violencia de género incluyendo a todos los hijos de las víctimas y a la pareja y que establece este derecho por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente absoluta de defensores de una víctima.

Al respecto, la portavoz del gobierno valenciano ha destacado que la Comunitat es la "primera autonomía en España" que equiparó las indemnizaciones a víctimas de violencia de género o machista a las de terrorismo. "La única", ha remarcado para señalar que la propuesta de la Ley de Acompañamiento busca recoger las diferentes casuísticas posibles.

Así, ha explicado que ahora se incluye indemnización para una madre cuyos hijos han sido asesinados para hacerle daño y con el objetivo de que ella "padezca toda su vida". En este punto, ha indicado que el grupo parlamentario de Cs ha presentado una enmienda que ve "razonable" y que pide que también se incluya al padre y la indemnización sea "para los dos" siempre que éste no sea el asesino. "Las casuísticas son muy variadas", ha puntualizado.

Oltra ha explicado que "en toda esta polémica se imagina un solo escenario" y es que los hijos sean menores, pero ha comentado que es posible que la mujer asesinada tenga descendencia de 40 años y 38 años y lleve con su pareja 10 años o más y "haya compartido una hipoteca". "¿Es lógico que la indemnización solo vaya a los hijos y la pareja que pierde a su compañera de vida y se queda con las deudas no tenga derecho a una reparación?", se ha preguntado.

También ha detallado que la ayuda se amplía otros casos como el de un hombre que muere por defender a su hija, como ocurrió en la Comunitat. "Según la enmienda de algún grupo, las indemnizaciones solo irán a los hermanos y la viuda se quedará sin. ¿Es eso es justo?", se ha cuestionado para remarcar que "precisamente a quien le queda el hueco es a la viuda".

De este modo, ha señalado que cuando uno hace una propuesta "lo que debe de intentar es contemplar la mayor parte de situaciones para no provocar una injusticia". "Se deben pensar las cosas. Me parece muy bien que la gente reivindique lo que tenga que reivindicar pero antes de ponerse a recoger firmas tenemos que saber para qué", ha considerado para señalar que dejar a una viuda de 65 años en situación de "desprotección social no es nada avanzado ni nada feminista".

"Hay colectivos sociales y partidos muy activos que gobiernan en otras comunidades que se lo podrían aplicar en su comunidad en lugar de criticar a la más avanzada en esto", ha apostillado.